Orașul unde se vaccinează de 3x mai mulți cetățeni decât numărul localnicilor. Organizare excepțională a primăriei: „Toți într-o singură direcție!”

O comunitate mică din Germania are circa 2.200 de locuitori, o brigadă de pompieri voluntari, un club de muzică și… o campanie de vaccinare impresionantă! Orașul german Holzmaden are brațele deschise pentru toate persoanele care doresc să se vaccineze împotriva coronavirusului.

Orașul care vaccinează de trei ori mai multe persoane decât numărul locuitorilor săi

Numai în ultimele trei săptămâni, peste 9.000 de cetățeni germani s-au imunizat în micuțul oraș din teritoriul Baden-Württemberg, potrivit primarului municipiului, Florian Schepp, în vârstă de 46 de ani. „Cei care au dorit să fie vaccinați au venit la Holzmaden chiar și din Stuttgart, care se află la peste 40 de kilometri distanță”, a spus edilul.

„La începutul campaniei de vaccinare, aveam ca obiectiv vaccinarea a 500 de persoane. Dar chiar din în prima zi am distribuit 650 de doze de vaccin. În al doilea weekend, am distribuit în jur de 1.000 de vaccinuri pe zi, în al treilea 1.500 pe zi. În ultimul weekend, am administrat până la 1.700 de vaccinuri zilnic”, a explicat primarul orașului Holzmaden.

Cum a reușit administrația locală germană să atingă un astfel de succes?

„Vaccinurile sunt disponibile pentru toți cei interesați”, a transmis edilul Florian Schepp. Ce e de apreciat este că șeful municipalității promite că cetățenii nu trebuie să aștepte mult timp la cozi pentru a li se administra vaccinul. Și nu doar că promite, ci așa se și întâmplă.

Vaccinările se fac doar pe bază de programare, iar ora la care o persoană trebuie să se prezinte este respectată cu sfințenie. Prin urmare, cetățenii sunt avertizați din timp să fie organizați și să meargă la centrul de vaccinare potrivit orei și minutului atribuite în programare.

„Cei interesați de vaccinare se înregistrează online, apoi introduc toate datele necesare. (…) Oamenii s-au săturat să stea la cozi. Oricine primește un rapel este informat și știe ce se întâmplă”, a precizat primarul Schepp. Dacă sunt persoane care nu se pot programa singure, online, administrația locală le vine în ajutor.

Pentru cetățenii care se aflau la primele doze de vaccin, „conceptul de igienă a trebuit adaptat” astfel încât „programările trebuiau făcute la intervale mai mari de timp”, a spus edilul german pentru ziarul nemțesc Bild.

„Dacă nu ne ajutăm reciproc, nu va funcționa. Toți într-o singură direcție!”

Centrul de vaccinare din Holzmaden este, de fapt, stația de pompieri locală; cinci cabine de vaccinare au fost amenajate acolo. Voluntarii ajută la organizarea acestora. „Dacă nu ne ajutăm reciproc, nu va funcționa. Echipa de vaccinare, șantierul, pompierii, primăria și întreaga populație. Toți într-o singură direcție – mergem în aceeași direcție!”, a mai spus primarul orașului Holzmaden.

Unul dintre motivele pentru care campania de vaccinare a funcționat atât de eficient este traseul birocratic scurt. „Poți face așa ceva doar dacă nu te gândești de nenumărate ori la ceea ce ar putea să nu meargă. Trebuie doar să începi și să o faci rapid. Sigur că au fost la început anumite (n.r. probleme) și – pe alocuri – și acum avem. Dar am vaccinat!”, a mai spus primarul.

Este foarte posibil ca până la sfârșitul săptămânii viitoare, Holzmaden să înregistreze un nou record, prezentând o majoritate a populației eligibile vaccinată chiar cu a treia doză. „Apoi, urmează Crăciunul. Toți cei implicați merită să ia o pauză”, a conchis primarul orășelului Holzmaden, Florian Schepp.