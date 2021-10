Poliția a închis un centru de vaccinare din București. Suspiciuni de trafic cu certificate de vacinare false

Poliția a dispus închiderea centrului de vacinare anti-COVID de la Centrul de Îngrijire și Găzduire „Neghiniță”, din sectorul 2. Decizia a fost luată după ce au apărut suspiciuni că aici se eliberează, contra cost, certificate de vaccinare false. Este vorba despre așa numita procedură de „vaccinare la chiuvetă”.

„Astăzi, 28.10.2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 5 de mandate de percheziţie domiciliară, pe raza Municipiului Bucureşti, într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals informatic. Totodată, sunt puse în executare şi 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecţi, precum şi alte 10 pe numele unor martori, ce urmează a fi audiaţi”, a anunţat Poliţia Capitalei.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a precizat că centrul va fi redeschis după ce ancheta va permite acest lucru.

Radu Mihaiu a anunțat că a avut primele suspiciuni în legătură cu traficul de certificate de vaccinare falsificate, de la Centrul Neghiniță, în urmă cu două luni. A fost momentul în care a sesizat și organele de anchetă

„Autoritățile au fost sesizate încă de acum două luni când am avut primele suspiciuni. De atunci, poliția a făcut verificări, iar astăzi (joi, 28 octombrie – n. red.) m-au anunțat că se suspendă activitatea centrului. Este vorba despre percheziții”, a precizat primarul Radu Mihaiu, într-o intervenție televizată.

sursa foto: EVZ

Activitatea va fi suspendată până la finalizarea anchetei

Potrivit spuselor sale în acest caz se va dispune suspendarea activității și înlocuirea personalului implicat în activitatea de vaccinare până la finalizarea cercetărilor legate de traficul cu certificate de vaccinare false.

„Este o anchetă penală în desfășurare. Este vorba despre mai multe cazuri care s-au întâmplat acolo și colaborîm cu poliția din momentul în care am avut primele suspiciuni. Sperăm ca cercetările să se încheie cât mai repede pentru că este nevoie ca aceste centru să fie repus în funcțiune”, a mai spus Radu Mihaiu.

Pentru a suplini vaccinarea de la Centrul Neghiniță, închis, va fi extinsă activitatea din Piața Obor. De asemenea, un alt centru de vaccinare va fi deschis la Mega Mall, a mai anunțat Radu Mihaiu.

„La Piața Obor vom porni zilele acestea încă două fluxuri. Și suntem în fază avansată pentru deschiderea unui nou centru la Mega Mall”, a precizat primarul Radu Mihaiu.

Radu Mihaiu a anunțat închiderea centrului pe Facebook

Inițial, primarul din Sectorul 2 a anunțat închiderea centrului de vaccinare Neghiniță într-o postare pe Facebook.

„Începând de azi centrul de vaccinare Neghiniță se închide temporar. Deși în contextul actual e nevoie ca de aer de fiecare centru, suntem forțați să întrerupem activitatea pentru o perioadă. Parchetul, împreună cu Poliția, au descins azi la prima oră pentru a ridica probele de la fața locului. Acest centru a ridicat o serie de suspiciuni privind certificate false. Am alertat imediat autoritățile abilitate, iar azi s-a confirmat că astfel de cazuri s-au repetat.

Voi dispune schimbarea în integralitate a personalului din această locație. Până când procurorii nu vor finaliza cercetările nu putem risca să mai colaborăm cu nimeni de acolo. Vom schimba întreaga echipă. Iar în cel mai scurt timp vom reporni activitatea în centrul Neghiniță. Fiindcă e mare nevoie de imunizare în aceste zile”, a scris pe Facebook primarul Radu Mihaiu.