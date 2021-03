Wonder Woman așteaptă cel de-al treilea copil. Actrița Gal Gadot, cunoscută pentru rolurile pe care le-a interpretat în filmele „Wonder Woman”, a făcut anunțul. Într-o postare pe contul său de Instagram, Gal Gadot le-a adus la cunoștință fanilor că este însărcinată.

Cunoscuta actriță, care a împlinit vârsta de 35 de ani, mai are două fete. Acestea sunt Alma, în vârstă de 9 ani şi Maya, de 3 ani.

Gal Gadot a anunțat sarcina, pe Instagram, în care apare alături de soțul ei, Jaron Varsano, şi cele două fiice ale lor. În dreptul fotografiei ea a postat un mesaj scurt în care a scris: „Iată-ne din nou”.

Gal Gadot şi Jaron Varsano s-au căsătorit în anul 2008.

Anunțul făcut de interpreta Wonder Woman vine la o zi după Festivitatea de decernare a premiilor Globurile de Aur. Gal Gadot s-a numărat printre vedetele care au prezentat câștigătorii premiilor Globurile de Aur.

Gal Gadot-Varsano este o actriță de cinema și model israelian, născută la 30 aprilie 1985. Ea este cunoscută, în primul rând cunoscută pentru rolul Wonder Woman în DC Extins Univers, începând cu Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), continuând în Wonder Woman (2017), și în Justice League. Ea este imaginea parfumului Gucci, modelul Bambus.

La vârsta de 19 ani, Gal Gadot a câștigat concursul de frumusețe Miss Israel 2004. Apoi a concurat la Miss Univers 2004, în Ecuador. Timp de doi ani, și-a efectuat serviciul militar, apoi a studiat dreptul.

Actriţa Gal Gadot a jucat în mai multe filme, între care „Wonder Woman”, dar și în seria „Fast and Furious”. De asemenea, anul acesta ea va putea fi văzută în „Death on the Nile” a lui Kenneth Branagh. Gal Gadot apare și în „Zack Snyder’s Justice League”, lansat tot în acest an.

Actrița urmează să facă parte din distribuția pentru remake-ul „Cleopatra”, dedicate celebrei regine din Egipt. De asemenea, ea va apărea și în „Wonder Woman 3”.