O fetiță în vârstă de 2 ani a scăpat miraculos cu viață după ce a căzut de la balcon. Evenimentul uluitor s-a petrecut în Vietnam, acolo unde copilul a supraviețuit unei căderi de la etajul al 12-lea. Nguyen Ngoc Manh, în vârstă de 31 de ani, este curier. Bărbatul avea de livrat o comandă și înainte de-a intra în bloc, a văzut un copil cum se cațără pe balustrada balconului. Extrem de inspirat, vietnamezul a încercat să se poziționeze cât mai bine. Anticipând că fetița urma să cadă de la balcon, conform jurnaliștilor de la vietnamtimes.

Întâmplarea a avut loc săptămâna trecută, duminică, 28 februarie. Și a fost surprinsă în imagini de un martor ce se afla la un balcon din blocul de vizavi. Salvatorul fetiței de 2 ani a povestit această experiență formidabilă și a vorbit despre momentul rar de inspirație pe care l-a avut. El s-a suit pe o clădire aflată în apropiere. După ce a prins copilul, cei doi au căzut pe o prelată, astfel că șocul impactului a fost atenuat.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy

— Luu Minh Triet (@luuminhtriet) March 1, 2021