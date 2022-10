Momente de groază pe aeroportul din Suceava. Doi pasageri au leșinat, după ce aeronava s-a defectat: „Nebunie totală”

Avionul Wizz Air trebuia să ajungă la Luton, de pe Aeroportul International Ștefan cel Mare din Suceava, însă aeronava nu a mai decolat din cauza unor probleme tehnice.

Compania Wizz Air, atitudine halucinantă față de pasagerii săi

Pasagerii au acuzat compania aeriană de rele tratamente, aceștia fiind obligați să aștepte rezolvarea defecțiunilor în aeronavă, deși aceasta nu mai avea sistemul de aer condiționat funcțional.

Pe lângă asta, oamenii au acuzat că personalul Wizz Air a manifestat un comportament inadecvat și că au fost de acord să deschidă ușa avionului abia când o femeie a leșinat din pricina căldurii. Victima a primit îngrijiri medicale din partea unui alt pasager. La puțin timp după, o a doua femeie și-a pierdut cunoștința, și, pe lângă asta, martorii spun că victima a primit târziu îngrijiri medicale, asta pentru că salvatorii nu ar fi avut pe unde să intre, dat fiind că ușile erau închise.

„Nebunie totală. Ne-am îmbarcat pentru cursa Suceava -Luton. Aeronava era fără aer conditionat, au închis ușile și am făcut saună la propriu. Oameni au leșinat de căldură. Aeronava de la Wizz avea probleme la un motor. Am coborât și ne-au tinut câteva ore în aeroport în zona neutră, după care am fost scoși în afara aeroportului. Trebuie să așteptăm reprogramare pentru alt zbor. Nu știm când va fi asta”, a povestit un pasager al cursei Wizz Air în cauză.

Wizz Air nu ar fi dorit să acorde sprijin medical victimelor

După câteva ore bune de așteptare, pasagerii au aflat că zborul le-a fost reprogramat pentru ziua de duminică, la ora 2:00, conform Știridesuceava.net.

În septembrie, după ce Blue Air a anunțat că suspendă toate zborurile din România din cauza faptului că toate conturile i-au fost blocate de statul român, Wizz Air a criticat compania rivală și a sărit în ajutorul pasagerilor afectați, lansând o companie cu titlul „Don’t be blue, we got you covered” („Nu fiți triști, vă acoperim noi”), în care anunța oferte de zboruri de la 49,99 de euro pentru românii afectați de anulările Blue Air.

Compania aeriană ungară Wizz Air a transmis că, în contextul crizei de la Blue Air, va suplimenta frecvența zborurilor pe mai mult de 30 de rute existente de la Cluj, Sibiu, Iași și Bacău. De asemenea, Wizz Air a promis că va mai aduce, din octombrie, încă 5 avioane în baza de la București, iar numărul acestora va ajunge la 17. Compania a spus că nu va crește prețurile, iar pasagerii vor putea cumpăra bilete de 49,99 euro. Aceștia susțineau și că nu vor face profit pe seama acestor bilete, ele fiind „tarife de salvare”.

Wizz Air, cu un pas în fața companiei Blue Air

„Tariful de 49,99 pentru pasagerii aflați în dificultate este unul corect. Eu încerc să ajung la Budapesta diseară sau mâine și prețul pentru un zbor de o oră este de 300 de euro”, afirmă un reprezentant al companiei Wizz Air. Cu toate astea, Wizz Air a subliniat că numărul biletelor este limitat: „Nu sunt disponibile bilete tot timpul, dar colegii mei lucrează să suplimenteze aceste zboruri. De când s-a lansat oferta aseară, s-au tot făcut rezervări. Multe, nu știm exact câte”, a precizat acesta.

Nu este prima dată când Wizz Air atrage pasageri de la alte companii. După ce Ryanair a anunțat pe 8 iulie că s-au împlinit 34 de ani de la prima cursă, Wizz Air a transmis că oferă, cu această ocazie, 15% reducere pentru clienți.