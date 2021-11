Whatsapp vine cu modificări esențiale. Ce trebuie să știe toți utilizatorii

Utilizatorii care au sisteme de operare iOS și Android vor avea parte de trei funcții secrete noi dezvoltate de cei de la WhatsApp. Se va opera o modificare ce are ca scop să permită utilizatorilor plasarea mult mai rapid apeluri video în momentul în care se uită la statusul cuiva din cadrul platformei de mesagerie. Până acum, aplicația WhatsApp avea un buton dedicat doar pentru apeluri voce în cadrul meniului în care puteam vedea statusurile altor persoane.

Ce schimbări importante vor fi introduse de administratorii WhatsApp

O a doua schimbare este legată de dimensiunea stickerelor pe care le vedem în cadrul conversațiilor când folosim platforma WhatsApp Desktop de pe PC, sau Mac.

WhatsApp mai suferă o modificare foarte important în sistemul prin care putem comunica cu diverse afaceri care au conturi în platformă de mesagerie, astfel că acum putem afla dacă suntem contactati de o companie, sau de o persoană.

Pe de altă parte, WhatsApp va permite utilizatorilor să ascundă indicativul Last Seen pentru anumite contacte, sau chiar toate contactele din listă. Cu toate acestea, in acest moment utilizatorii pot alege doar dintre trei opțiuni – toată lumea, numai persoanele de contact sau nimeni.

Funcția care e disponibilă pentru utilizatorii beta selectați

WhatsApp lucrează la extinderea funcției în care oferă utilizatorilor mai mult control asupra acestei setări, si va exista o opțiune care va permite selectarea contactelor pentru care vreți sa afișați last seen-ul. Această opțiune vine sub forma „Contactele mele, cu excepția…”, unde acum utilizatorii pot să aleagă persoane de contact selectate care nu văd last seen-ul.

Această funcție este disponibilă numai pentru utilizatorii beta selectați, ceea ce înseamnă că nu toată lumea va putea profita de această funcție. Nu se cunoaște încă momentul când va fi disponibil pentru toți utilizatorii, dar, deoarece este testat acum. O lansare publică nu ar trebui să fie prea departe, conform România TV.