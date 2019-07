Accesul publicului se face de la ora 17.30!

Valsul vienez este unul dintre cele mai cunoscute si apreciate tipuri de dans din intreaga lume, fiind si cel mai vechi dintre dansurile de bal contemporane. Compozitorii Joahnn Staruss, tatal, si Johann Strauss, fiul, au fost printre promotorii valsului vienez iar pe acordurile celor mai cunoscute si iubite compozitii, spectatorii romani se vor bucura de apropierea sarbatorii magice a Craciunului.

https://www.youtube.com/watch?v=ACOeDIZgQgQ

https://www.youtube.com/watch?v=d4AmYBhGBfM

https://www.leadersnet.at/news/20634,johann-strauss-virtuosen-geigten-in-den-sofiensaelen-auf.html

Biletele se gasesc la urmatoarele categorii de preturi:

• VIP – 199 lei

• Categoria I – 149 lei

• Categoria II- 99 lei

• Categoria III – 50 lei

Biletele se pot procura din reteaua Eventim si online de pe eventim.ro!

Paul Krebs, profesor de dans la Nurnberg, a combinat in anul 1951 valsul traditional austriac cu stilul englezesc de Waltzing, bucurandu-se de un succes foarte mare la Festivalul de Dans de la Blackpool. Din acea clipa, valsul vienez a devenit unul dintre cele cinci dansuri de sala ca bal standard international.

Valsul Vienez a fost amplu criticat in perioada secolelor XVII-XVIII, fiind considerat … vulgar. “Dansul interzis”, cum a fost supranumit valsul, a continuat sa existe iar, in cele din urma, s-a facut trecerea catre dansul de salon, transformandu-se intr-un dans elegant, acompaniat de o muzica rafinata. Cele mai folosite instrumente sunt pianul, vioara si basul.

Johann Strauss (fiul), nascut pe 25 octombrie 1825, in St. Ulrich, azi, parte a Vienei, a fost un compozitor austriac, fiul lui Johann Strauss (tatal). Reprezentant de frunte al operetei clasice vieneze, Joahnn Strauss, fiul, se afla pana si astazi in constiinta publicului iubitor al acestui gen.

Isi face ucenicia muzicala sub atenta supraveghere a tatalui sau. Debuteaza ca dirijor la 19 ani, starnind admiratia celor din jur. Presa ii remarca talentul, iar admiratorii si prietenii lanseaza sloganul: „Noapte buna Lanner, buna seara, Strauss-tatal, buna dimineata, Strauss-fiul!”.

Paralel cu activitatea concertistica, desfasoara o remarcabila activitate de creatie, oferind valsului o valoare artistica cu totul speciala. Dintre cele peste 140 de valsuri, create de compozitor, unele si-au castigat celebritatea: „Dunarea albastra”, „Viata de artist”, „Sange vienez”, „Vals imperial”, „Povesti din psdurea vieneza”, „Vin, femei si cantec”, sau „Vocile primaverii”.

