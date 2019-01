Româncele sunt în topul eleganței la Parlamentul European. Vulnerabilitatea premierului Viorica Dăncilă, dezvăluită de Maria Grapini

Mandatul europarlamentarilor este pe final, iar în luna mai România urmează să trimită o nouă garnitură de politicieni la Bruxelles. Începând din toamnă, când s-a pus în discuție rezoluția împotriva României, europarlamentarii români s-au activat și au avut intervenții, atât în Comisia Europeană, cât și în Parlamentul European.





Unii au excelat în apărarea țării, alții în acuzații la adresa Guvernului de la București. Europarlamentara umanistă Maria Grapini nu a ratat nicio ocazie să bată cu pumnul în masă, uneori la propriu, și să ceară ca țara noastră să fi e tratată corect. De Sărbători, între pregătirea bucatelor și împodobitul bradului, eurodeputata Maria Grapini ne-a răspuns la multe întrebări.

- Evenimentul zilei: Am observat că sunteți una dintre cele mai elegante eurodeputate. Poate că și datorită domeniului de unde veniți. Ne puteți face un tablou al PE din acest punct de vedere, al eleganței vestimentare. Dar unul al eleganței verbale și de comportament?

- Maria Grapini: În PE există o diversitate și în comportament și în vestimentație. Din punct de vedere al vestimentației, pot spune că eurodeputatele din România, Italia, Slovenia și Croația sunt cel mai elegant și adecvat îmbrăcate. Din punct de vedere al eleganței verbale, aceasta nu ține de țară, ține mai mult de individ, apartenența politică. Extremiștii sunt cei mai neeleganți verbal, dar, din păcate, avem și un român care se încadrează cu brio în neeleganța verbală, ba chiar putem spune la un comportament vulgar, agresiv (mă refer la Cristian Preda). Totuși, eleganța verbală am putut să o constat cel mai mult la colegii englezi din S&D.

- Când veniți în țară, presupus timp liber, sunteți în toate părțile, implicată în foarte multe activități. Care este secretul energiei debordante pe care o aveți?

- Multă lume mă întreabă de unde am atâta energie. Răspunsul este același: De la Dumnezeu. Cred că nu este suficient să-ți dea Dumnezeu putere și energie, este important să vrei să o folosești în folosul oamenilor. Pentru mine munca nu a fost niciodată o problemă. Mă motivează rezultatele, bucuria oamenilor. Cred că în politici publice trebuie să ajungă oameni sănătoși, cu putere mare de muncă și cu disponibilitate la efort.

Emotivă și fără experiență

- Ați fost colegă cu premierul Viorica Dăncilă. Ne puteți enumera câteva puncte tari și puncte slabe ale domniei sale?

- Cu Viorica Dăncilă am fost colegă aproape patru ani. Nu o cunoscusem înainte. Mi-a plăcut firea ei calmă, caldă. Ne-am împrietenit și am lucrat foarte bine împreună. Eu i-am spus să nu accepte nominalizarea atunci când s-a pus problema să fie numită Prim-ministru. Nu cred că s-a supărat pe mine. I-am spus că are o vulnerabilitate: nu mai fusese în administrația publică, ministru, și va fi greu să preia direct responsabilitate de Prim ministru. Când a decis să accepte i-am urat succes, dar știam la ce se va expune.

Puncte tari: nu este conflictuală, nu este orgolioasă și este meticuloasă.

Puncte slabe: este emotivă mult peste medie, are puțină experiență în conducere.

Brexit și migrație, probleme care trenează

- Cum vă veți implica în acțiunile pe care România le va avea în perioada președinției rotative a Consiliului UE?

- Eu m-am implicat deja în proiectul Președinției României. Am fost în grupul de lucru creat de guvern și am propus ca între obiectivele Președinției să fie și o mai bună conectivitate prin infrastructura rutieră și cale ferată (gândindu-mă la nevoia de investiții în România) și o mai bună coeziune între statele membre (gândindu-mă la eliminarea dublului standard). Apoi, în colaborare cu Ambasadorul Luminița Odobescu, am rezolvat un proiect de promovare a României prin cultură. Am reușit prin eforturi personale să transport la Bruxelles lucrări de artă românești (picturi și sculpturi ale artiștilor contemporani) și să decorăm sălile de reuniuni de la Reprezentanță și Consiliul doar cu lucrări românești.

- Care credeți că este domeniul în care România s-ar putea împotmoli? Avem de gestionat trei mari și complicate dosare: Brexit, Migrație și Bugetul Uniunii. Mai sunt și alegerile din mai.

- Mandatul României este mai scurt din cauza alegerilor. De aceea, ritmul va fi foarte alert. Sunt dosare grele: Brexit, Migrație, Buget, dar și pachetul pe mobilitate. Nu se va împotmoli România pentru că știe ce are de făcut. Nu trebuie să lăsăm să se pună în capul României insuccesul eventual al Brexitului sau al Migrației pentru că sunt probleme care trenează de mult și au trecut multe președinții rotative fără să le rezolve. Cu ce s-a remarcat Austria? Cu nimic!

Egali la masa negocierilot

- În legătură cu alegerile. Știu că ați decis să candidați pentru un nou mandat. Vedem o reorganizare a umaniștilor. Care este strategia partidului în condițiile în care scena este dominată de partidele mari, dar și de cele nou formate? USR, partidul lui Cioloș, Pro România și altele.

- Anul viitor vor fi alegeri. Partidul Umanist este în plină dezvoltare. Nu ne putem compara cu partidul lui Cioloș (nici nu știu care dintre ele și cum se cheamă) și nici cu ProRomânia. Partidul Umanist a fost fondat în 1991 și are o doctrină clară și necesară. Partidul domnului Cioloș nu are doctrină, este doar un vehicul personal al unui om care vrea să ajungă undeva. ProRomânia are doctrina revanșei, se luptă cu PSD.

Cetățenii, românii, vor oameni politici care lucrează pentru ei. Umaniștii asta fac. Eu, ca europarlamentar, m-am luptat să fim tratați cu respect, să rămânem un stat european, dar cu independență și suveranitate. Umaniștii doresc să nu mai avem în țară abuzuri, iar afară, în UE, să fim egali la masa negocierilor. Să nu mai fim tratați ca ruda săracă, ca cetățeni de mâna a doua.

Din 1991, umaniștii se luptă pentru construcția unei societăți echitabile, bazată pe o scară corectă a valorilor. Susținem capitalul autohton, IMM-urile, prin politici fiscale și administrative optime. Doar prin dezvoltarea locurilor de muncă bine plătite putem convinge românii plecați să se întoarcă acasă.

Dorim pensii și salarii echitabile, dar și o educație vocațională care să ducă la o forță de muncă bine calificată.

- Ați putea avea o relație amicală cu un adversar politic? Ați putea sabota un partener politic?

- Eu pot și am o relație amicală cu adversarii politici. Am mulți amici în toate grupurile politice din PE. Doar așa poți ajunge la compromisuri care să facă să poți implementa propriile inițiative. Nu am sabotat și nu voi sabota pe nimeni. Dar voi spune totdeauna care sunt minusurile adversarului, aducând argumente și alternative. Oamenii politici de calitate nu ridică garduri, ci deschid uși.

Europa cu două viteze și dublă măsură

- Evenimentul zilei: Sunteți de foarte mulți ani în politică. Deși ați avut o activitate intensă, abia acum, după intervențiile avute în Parlamentul European, Maria Grapini este mult mai vizibilă. Cu mai multe aprecieri decât critici. Ce anume v-a determinat să fiți atât de incisivă, directă și fermă?

- Maria Grapini: Când am intrat în politică brandul de femeie de afaceri era puternic și a persistat mult timp (fusesem în topurile femeilor de succes mai mulți ani, reprezentam mai multe ONG-uri la nivel național) și, după ce am intrat în politică, m-am ocupat tot de partea economică. Zece ani cât am fost vicepreședinta la nivel național la PUR/PC, am avut ca responsabilitate mediul economic: IMM-uri, capital autohton, politici fiscale. În 2012 am fost aleasă uninominal în Parlament și, în același timp, numită ministrul pentru IMM-uri.

600 de discursuri în plenul PE

- Într-una din intervențiile din plenul PE, ați fost foarte directă cu conducerea forului comunitar și ați spus că Europa nu mai poate merge așa. La ce v-ați referit și care este pericolul?

- Din 2014 de când am fost aleasă membră în PE, am lucrat în același ritm, cu aceeași ambiție și intransigență. Discursurile mele în PE (cca. 600) au avut ca scop reprezentarea intereselor țării cu DEMNITATE, ONOARE și CURAJ. Am cerut tratamentul egal, renunțarea la Europa cu două viteze, la stigmatizarea cetățenilor și a unor țări, respectarea Tratatului și a Regulamentului Schengen.

Am pledat pentru o Piață internă echitabilă, politici pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru respectarea drepturilor cetățenilor fără a-i considera pe unii de mâna a doua!

