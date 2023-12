Eurpție vulcanică majoră în Europa. Peste 4.000 de oameni, evacuați în Islanda

Drept consecință a erupției acestui vulcan, aproximativ 4.000 de locuitori ai orașului pescăresc Grindavik au fost evacuați, iar centrul spa geotermal Blue Lagoon din proximitate a fost temporar închis.

Clipurile video postate pe rețelele sociale arată imagini spectaculoase cu lava ce erupe din vulcan, la aproximativ o oră după detectarea unui șir de cutremure în zonă.

În această regiune, activitatea seismică a înregistrat o creștere constantă începând cu sfârșitul lunii octombrie.

Un elicopter al pazei de coastă a fost dislocat în zonă pentru a confirma locația exactă și extinderea erupției.

Meteorologii islandezi au raportat că erupția acestui vulcan a avut loc în apropiere, la aproximativ 4 km nord-est de Grindavik, iar activitatea seismică se îndreaptă către oraș.

Lungimea fisurii vulcanice măsoară aproximativ 3,5 km. De asemenea, lava curge cu o viteză cuprinsă între 100 și 200 de metri cubi pe secundă, conform declarațiilor oficiale.

Aceștia au subliniat că această cantitate este semnificativ mai mare decât în cazul erupțiilor anterioare din peninsula Reykjanes din ultimii ani.

Un ofițer superior de poliție din cadrul Apărării Civile a comunicat postului național de televiziune RUV că erupția s-a declanșat rapid și pare să fie „un eveniment destul de semnificativ”. Vidir Reynisson a explicat că lava părea să se îndrepte în toate direcțiile dintr-o fisură extinsă a vulcanului, potrivit news.ro.

Aerial footage of the volcano that erupted on Iceland’s Reykjanes peninsula today is breathtaking.

The fissure opening is about 4 kilometers long.

This eruption was forwarned by several weeks of earthquakes so people near had plenty of time to evacuate.pic.twitter.com/gNRJdnkTSu

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 19, 2023