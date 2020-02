„Pe parcursul noptilor si al diminetilor de 8 si 9 februarie vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile vor cobori frecvent sub -10 grade si local, mai ales in nord-estul, centrul si sudul țării sub -15 grade (pana in jurul a -22 de grade in zonele depresionare)”, transmite ANM.

In functie de conditiile locale, se va forma ghețuș, iar noptile si diminetile vor fi geroase.

Informarea meteo intra in vigoare sambata, 8 februarie, ora 02:00 si expira duminica, 9 februarie, ora 10:00.

Vremea în București

Te-ar putea interesa și: