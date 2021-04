Polițiștii au demarat o serie de controale având în vedere că Paștele se apropie cu pași repezi. Însă oamenii legii nu sunt porniți să dea amenzi, ci mai degrabă avertismente.

Românii poartă masca de protecție facultativ

Este bine ca cetățenii să poarte masca de protecție, căci altfel riscă o amendă cuprinsă între 500 și 2.500 de lei. O astfel de acțiune de prevenție a avut loc sâmbătă în Piața Obor din Capitală, unde oamenilor li s-au reamintit pe teren riscurile la care se expun dacă nu poartă mască.

Polițist: De ce nu purtați masca?

Vânzătoare: Am luat acum un dumicat de pâine.

Polițist: Aveți masca la dvs?

Vânzătoare: Da. Uite eu așa am fost, așa am stat.

Polițist: Am înțeles, dar trebuia să o aveți la dvs.

Vânzătoare: Am înțeles, iertați-mă din suflet. Vă rog să mă iertați!

Sigur că, la vederea polițiștilor, toți clienții sau vânzătorii își trăgeau rapid masca pe nas. Vă rugăm frumos să purtați masca corespunzător!, a atras atenția un om al legii unei vânzătoare, care s-a scuzat astfel: Gata, gata, acum, mi-a picat jos când m-am aplecat.

Apostofrat de polițist de ce nu poartă mască, un cumpărător a explicat: “Când vorbești se lasă în jos!”. O femeie din piață a avut altă explicație: “Respir cam greu și mi-am șters nasul, dar o port și pe nas”.

Paștele coincide cu 1 Mai, românii se vor înghesui să facă grătare

În total, polițiștii din București au dat sâmbătă 420 de amenzi. Iar controalele vor fi sporite în toată țara, pentru ca oamenii să fie puși în gardă că este nevoie să respecte măsurile de siguranță sanitară în preajma și pe durata Sărbătorilor pascale.

“Ne așteptăm ca săptămâna viitoare cetățenii să meargă să facă grătare. Astfel, îi avertizăm că nu au dreptul să formeze grupuri mai mari de 6 persoane dacă aparțin din familii diferite. Aceștia riscă o amendă de la 500 la 2500 de lei”, a declarat Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei:

Weekend-ul acesta, în Capitală vor patrula în total 800 de polițiști. Trebuie amintit că anul acesta, Paștele ortodox coincide cu sărbătoarea de 1 Mai, deci forțele de poliție vor avea ceva treabă pe teren. Este de așteptat ca românii să încingă grătarele.

Sursa: Știrile Pro TV

