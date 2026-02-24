Volodomir Zelenski: Putin nu și-a atins obiectivele și nu a câștigat războiul. Nu ne-a înfrânt

Volodimir Zelenski marchează patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, reafirmând rezistența poporului ucrainean și dreptul la o pace durabilă. Liderul de la Kiev vorbește despre sacrificiile națiunii, negocierile de pace și sprijinul internațional.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj video marți, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

În declarația sa, liderul de la Kiev a subliniat că Vladimir Putin nu a reușit să-și atingă obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean. „Putin nu și-a atins obiectivele. Nu a înfrânt poporul ucrainean. Nu a câștigat acest război”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina și-a câștigat dreptul la o pace „puternică, demnă și durabilă” și că va continua să lupte pentru securitate și justiție. Mesajul său a fost conceput pentru a evidenția curajul și rezistența poporului ucrainean în fața unui conflict devastator, care durează deja 1.462 de zile pe scară largă.

Mesajul video începe cu imagini din buncărul de pe strada Bankova, unde Zelenski s-a adăpostit în primele zile ale invaziei. În acest loc, el a purtat primele convorbiri cu lideri internaționali, inclusiv cu președintele Joe Biden. În amintirile sale, Zelenski povestește că i s-a sugerat să părăsească țara, dar a răspuns că are nevoie de arme, nu de evacuare.

„Nu pentru că suntem cu toții atât de curajoși sau de puternici. Suntem cu toții oameni vii. În acea zi, tuturor ucrainenilor le era frică, mulți erau în stare de șoc și nu știau ce să spună. Dar la un nivel invizibil, toți știau că nu există altă Ucraină. Este casa noastră și știm ce trebuie să facem”, a explicat Zelenski.

El a descris fiecare zi a războiului ca pe o provocare continuă, în care statul și cetățenii săi au trebuit să reziste și să funcționeze, în ciuda atacurilor și a distrugerilor. Buncărul, odinioară plin de oameni, a devenit martor al organizării și coordonării rezistenței naționale.

Zelenski a subliniat că Ucraina și-a construit rezistența treptat, „pas cu pas, cărămidă cu cărămidă”. Prima zi de război, cea mai lungă din viața ucrainenilor, a fost urmată de săptămâni și luni de luptă continuă. „Am văzut primăvara pentru prima dată în timpul marelui război. A fost un moment decisiv, și atunci tuturor le-a trecut prin minte un gând: vom reuși. Ucraina va reuși”, a spus președintele.

El a menționat și o expresie populară din primele zile: „Crezi că am îngenunchiat? Doar mi-am legat bocancii”, simbol al hotărârii ucrainenilor de a nu ceda în fața agresiunii. Zelenski a arătat că furia și frustrarea generate de război au fost transformate în energie pentru luptă, demonstrând capacitatea populației de a rezista și de a se ridica după fiecare atac.

Mesajul președintelui a evidențiat și modul în care Ucraina își afirmă identitatea și excelența pe plan internațional. Zelenski a îndemnat cetățenii să facă cunoscută vocea Ucrainei „de la Davos la ONU” și să arate că țara continuă să performeze în cultură, sport și artă.

El a menționat participarea sportivilor ucraineni la competiții internaționale și critica deciziei Comitetului Olimpic Internațional de a permite sportivilor ruși să concureze sub drapelul țării lor la Jocurile Paralimpice. „Ucrainenii au o onoare de cea mai înaltă calitate - mult mai prețioasă decât orice aur”, a afirmat Zelenski, referindu-se la principiile morale și la reziliența națiunii.

Zelenski a mulțumit liderilor străini care au vizitat Ucraina și nu s-au temut să îl sprijine, indiferent de reacția Rusiei. În mesaj, el și-a exprimat dorința ca președintele Joe Biden să viziteze Kievul, pentru a înțelege direct realitatea războiului și sacrificiile poporului ucrainean.

„Numai vizitând Ucraina și văzând viața și lupta noastră, simțind poporul nostru și această mare de durere - numai așa se poate înțelege despre ce este vorba de fapt în acest război și cine este agresorul”, a spus Zelenski. El a precizat că pacea reală necesită responsabilizarea Rusiei, considerând că Vladimir Putin reprezintă atât începutul, cât și obstacolul pentru încheierea conflictului.

Președintele ucrainean a amintit că negocierile de pace continuă sub medierea SUA, subliniind că fiecare rundă de discuții urmărește garanții reale de securitate și protecția integrității țării. „Nu se poate renunța, nu se poate uita, nu se poate trăda tot ceea ce a trecut Ucraina. Tocmai de aceea sunt atâtea runde de negocieri și lupta pentru fiecare cuvânt”, a explicat Zelenski.

El a insistat că orice acord trebuie să fie nu doar semnat, ci și acceptat de ucraineni, astfel încât eforturile și sacrificiile celor patru ani de război să fie recunoscute și protejate.

În încheiere, Zelenski a mulțumit tuturor ucrainenilor pentru efortul și răbdarea lor, în special în contextul unei ierni extrem de grele.

„Mai este mai puțin de o săptămână până la primăvară. Trecem prin cea mai grea iarnă din istorie. Dar, la fel ca în prima zi a războiului, continuăm să ne construim viitorul - pas cu pas, treabă cu treabă, realizare cu realizare. Fiecare succes al Ucrainei este meritul poporului nostru. Slavă Ucrainei!”, a transmis președintele.