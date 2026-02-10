Sport

CIO i-a interzis unui sportiv ucrainean casca cu portrete ale sportivilor uciși de ruși în război. Zelenski, prima reacție

CIO i-a interzis unui sportiv ucrainean casca cu portrete ale sportivilor uciși de ruși în război. Zelenski, prima reacțieVladyslav Heraskevych speră să poarte, în cele din urmă, casca la JO 2026. Sursa foto: X/UkrSportBase
Vladyslav Heraskevych, concurent ucrainean la skeleton, s-a arătat dezamăgit de faptul că i-a fost interzis, de către CIO, să participe la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 cu o cască personalizată cu portrete ale atleților uciși în război, relatează AFP. Ce reacție a avut Voldomir Zelenski, liderul de la Kiev.

Vladyslav Heraskevych a apărut cu casca la o ședință de pregătire în Cortina și avea în plan să o poarte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. În acest sens, spera că presiunea internațională asupra Rusiei va fi menținută. Doar că sportivul de 27 de ani a suferit o mare lovitură.

CIO ar fi interzis lui Vladyslav Heraskevych să poarte o cască personalizată

Ucraineanul a dezvăluit, luni, pe rețelele sociale, că oficialii Comitetului Internațional Olimpic (CIO) i-au interzis să participe la concursuri cu respectiva cască.

Îmi frânge pur și simplu inima”, a spus Vladyslav Heraskevych despre decizia CIO.

Va depune cerere oficială

Heraskevych a anunțat, însă, că nu va renunța la ideea de a purta casca personalizată în Italia și că va depune o cerere oficială Comitetului Internațional Olimpic în urma căreia speră să aibă câștig de cauză.

Sportivul ucrainean este decis să meargă până în pânzele albe astfel încât solicitarea lui să fie aprobată.

Vladyslav Heraskevych, un sportiv celebru în Ucraina

Vladyslav Heraskevych participă cu Ucraina la JO 2026. Sursa foto: Instagram

Ce a declarat Volodomir Zelenski, președintele Ucrainei

Volodomir Zelenski a aflat de situație și a oferit, pe X, o primă reacție. Liderul de la Kiev a salutat intenția lui Vladyslav Heraskevych, amintind, totodată, că ororile comise de Rusia nu trebuie trecute cu vederea.

Îi mulțumesc portdrapelului echipei noastre naționale la Jocurile Olimpice de iarnă, Vladyslav Heraskevych, pentru că a reamintit lumii prețul luptei noastre. Acest adevăr nu poate fi incomod, inadecvat sau numit «demonstrație politică la un eveniment sportiv». Este o reamintire pentru întreaga lume a ceea ce este Rusia modernă”, a spus președintele ucrainean Volodomir Zelenski.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    10 februarie 2026 la 13:30

Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct"! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România". Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
