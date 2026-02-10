CIO i-a interzis unui sportiv ucrainean casca cu portrete ale sportivilor uciși de ruși în război. Zelenski, prima reacție

Vladyslav Heraskevych, concurent ucrainean la skeleton, s-a arătat dezamăgit de faptul că i-a fost interzis, de către CIO, să participe la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 cu o cască personalizată cu portrete ale atleților uciși în război, relatează AFP. Ce reacție a avut Voldomir Zelenski, liderul de la Kiev.

Vladyslav Heraskevych a apărut cu casca la o ședință de pregătire în Cortina și avea în plan să o poarte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. În acest sens, spera că presiunea internațională asupra Rusiei va fi menținută. Doar că sportivul de 27 de ani a suferit o mare lovitură.

Ucraineanul a dezvăluit, luni, pe rețelele sociale, că oficialii Comitetului Internațional Olimpic (CIO) i-au interzis să participe la concursuri cu respectiva cască.

„Îmi frânge pur și simplu inima”, a spus Vladyslav Heraskevych despre decizia CIO.

МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях 💔 Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше… pic.twitter.com/rCAoeTxcUn — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 9, 2026

Heraskevych a anunțat, însă, că nu va renunța la ideea de a purta casca personalizată în Italia și că va depune o cerere oficială Comitetului Internațional Olimpic în urma căreia speră să aibă câștig de cauză.

Sportivul ucrainean este decis să meargă până în pânzele albe astfel încât solicitarea lui să fie aprobată.

Volodomir Zelenski a aflat de situație și a oferit, pe X, o primă reacție. Liderul de la Kiev a salutat intenția lui Vladyslav Heraskevych, amintind, totodată, că ororile comise de Rusia nu trebuie trecute cu vederea.

„Îi mulțumesc portdrapelului echipei noastre naționale la Jocurile Olimpice de iarnă, Vladyslav Heraskevych, pentru că a reamintit lumii prețul luptei noastre. Acest adevăr nu poate fi incomod, inadecvat sau numit «demonstrație politică la un eveniment sportiv». Este o reamintire pentru întreaga lume a ceea ce este Rusia modernă”, a spus președintele ucrainean Volodomir Zelenski.