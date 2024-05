Conferința pentru pace în Ucraina. Zelenski vrea să-i pună față-n față pe Biden și Xi

Volodimir Zelenski îi invită pe Joe Biden și pe Zi Jinping la summitul de pace programat în Elveția, la jumătatea lunii. Evenimentul se va desfășura la Lucerna, iar 80 de state au confirmat participarea.

Summitul Păcii de la Lucerna a fost organizat de Elveția, statul gazdă. În acest sens au fost transmise 160 de invitații, liderilor din tot atâtea state. Doar jumătate dintre aceștia au confirmat că vor fi prezenți.

Președintele Ucrainei a lansat un apel către liderii Statelor Unite, Joe Biden, și al Chinei, Xi Jinping, cel mai influent aliat al Rusiei. Volodimir Zelenski i-a invitat pe cei doi la Summitul Păcii de la Lucerna, programat pentru zilele de 15 şi 16 iunie. Evenimentul este dedicat găsirii unei soluții de pace în Ucraina. Peste 80 dintre cele 160 de ţări invitate şi-au confirmat participarea

Elveţia a trimis invitaţii unui număr de peste 160 de delegaţii, din tot atâtea state.

Între invitaţi se află membri ai G7 şi G20, BRICS şi numeroase ţări de toate continentele. De asemenea, s-a solicitat participarea reprezentanților Uniunii Europene, ai ONU, OSCE şi ai Consiliului Europei (CoE). Vor mai participa și doi lideri religioși, reprezentanți ai Vaticanului şi Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.

