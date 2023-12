Zelenski laudă România pentru ajutorul acordat Ucrainei

Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru că a ajutat Ucraina să supraviețuiască în timpul blocării exporturilor agricole de către Polonia. Președintele Ucrainei a mai spus că omologul său, Klaus Iohannis, a arătat tăria om puternic.

Volodimir Zelenski mulțumește României

„Slavă Domnului că a apărut România deșteaptă și că președintele Klaus Iohannis m-a ajutat. I-a ajutat pe fermierii noștri să supraviețuiască. Și a avut dificultăți, a avut protestatari, dar cred că a arătat tăria om puternic care a spus: ” În primul rând valorile, apoi sunt prețurile”, a declarat liderul ucrainean.

Rusia a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene de la Dunăre, iar punctele de trecere a frontierei Ucrainei cu Polonia şi Slovacia au fost blocate de transportatorii rutieri locali care vor să fie introduse restricţii pentru camionagii ucraineni.

Volodimir Zelenski, despre problema cerealelor

Zelenski a mai declarat că „nu poți politiza problema cerealelor atunci când totul este blocat”. „Din aprilie până în septembrie a fost foarte greu, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi. Și în fiecare zi fermierii noștri mă întrebau: ‘Câmpurile noastre sunt minate, cum putem măcar să scoatem ceva?’ Și asta s-a întâmplat și am început să pierdem relațiile politice”.„Dar ați înțeles: nu sunt un fel de ticălos, apăr interesele țării mele în timpul războiului. Am spus: doar să-l scoatem [granul], nu ne-au lăsat să-l scoatem. Și a fost greșit. Este pur și simplu greșit”, a spus el.

Trafic intens prin portul Constanța

Portul Constanţa a expediat 32,6 milioane de tone de cereale în primele 11 luni ale acestui an, în condiţiile în care cerealele ucrainene au fost responsabile pentru aproximativ 40% din volumul total, au declarat recent reprezentanţi ai autorităţii portuare.

Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale, iar portul Constanţa a devenit cea mai importantă rută alternativă de export pentru Ucraina, după invazia rusească de anul trecut. Cerealele ucrainene ajung în Constanţa pe cale rutieră, feroviară şi cu barjele pe Dunăre.

În perioada ianuarie – noiembrie 2023, Ucraina a expediat 13 milioane de tone de cereale prin portul Constanţa, potrivit știripesurse.