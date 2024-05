Zelenski vrea să atace Rusia. Președintele Ucrainei cere permisiunea Occidentului

„Toate ţările (din lume) ar percepe restricţiile în lupta împotriva terorii ca fiind greşite şi nedrepte (...) Protejarea vieţii trebuie să se bazeze pe toate instrumentele necesare pentru a învinge într-adevăr teroriştii”, a insistat Volodimir Zelenski în discursul său.

💔To tears: Zelensky showed terrible footage after yesterday's attack by the russian Federation on the Kharkiv region.

Dead and wounded. The printing press was destroyed, 50,000 books were burned... russians are inhumans.

russia is destroying everything because putin wants it… pic.twitter.com/3tE1q9pL2C

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 24, 2024