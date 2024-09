Criză în industria auto. Vești proaste pentru iubitorii de Volkswagen

Germania. Volkswagen, gigantul industriei producătoare de autovehicule, face față cu greu crizei de pe piața auto. Conducerea grupului a decis să ia măsuri pentru reducerea costurilor.

Constructorul auto analizează mai multe scenarii menite să ducă la realizarea unor economii de mai multe miliarde de euro la marca sa principală. Analiza ia în considerare inclusiv închiderea unor uzine din Germania.

Gigantul european al industrie producătoare de autovehicule caută soluții pentru a reduce costurile și pentru a face economii la marca sa principală. În acest context, Volkswagen ia în considerare mai multe scenarii. Unul dintre acestea vizează închiderea unei uzine de ansamblare și a uneia de componente, care funcționează în Germania.

Cele două entități sunt considerate a fi „depășite” din punct de vedere tehnic, conform informațiilor furnizate de Comitetul de întreprindere de la Volkswagen. Comitetul nu este de acord cu planurile Comitetului Director al companiei, drept care promite o opoziție „acerbă”.

Tot pentru a reduce costurile, Volkswagen a anunţat că se simte forţat să pună capăt programului de securitate a locului de muncă. Acest program funcționează din anul 1994 și este de natură să împiedice eventualele concedieri. Planul este în vigoare până în 2029, dar conducerea producătorului auto spune că nu-l mai poate respecta. Orice măsură, însă, va fi discutată cu Comitetul de întreprindere.

Reprezentanții Volkswagen Germania susțin că situația economică a grupului de firme este foarte dificilă. Potrivit acestora, simplele reduceri de costuri nu sunt suficiente pentru a obține o redresare.

Dacă măsura de închidere a fabricilor se va concretiza, ar fi prima de acest fel. În existența sa de 87 de ani, producătorul auto nu a închis nici una dintre uzinele sale. De asemenea, o astfel de măsură va duce și la un conflict major cu sindicatele.

