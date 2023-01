Vola.ro, prima agenție de turism care va rambursa banii tuturor clienților care au avut zboruri Blue Air anulate

Este vorba despre rambursarea banilor celor care au avut zboruri anulate începând cu 6 septembrie 2022. Prejudiciul adus în urma anulărilor zborurilor Blue Air s-a ridicat la valoarea de un milion de euro.

Clienții Vola.ro și-au primit banii înapoi pe biletele anulate de Blue Air

După intrarea în insolvență a companiei aeriene Blue Air, Vola.ro a construit o echipă care să găsească cele mai rapide și eficiente soluții pentru rambursarea banilor înapoi la clienții săi. Până în acest moment, au fost rambursați peste 95% din banii dați pe biletele anulate.

„Primii clienți Vola.ro care au fost rambursați imediat ce zborurile lor au fost anulate de compania aeriană sunt cei care își achiziționaseră serviciul Fast Refund și care au primit banii în doar 2-3 zile de la anularea zborului.

În același timp, clienții care aveau achiziționat serviciul Vola Trip Protect au primit asistență prioritară și soluții alternative de călătorie, astfel continuându-și planurile de vacanță, sau au putut opta pentru rambursare și au primit banii înapoi în 2-3 zile. De asemenea, clienții Vola care aveau zboruri Blue Air și se aflau în străinătate au fost ajutați să revină în țară”, se arată într-un comunicat al companiei.

Vola.ro a reușit să ramburseze clienților o valoare totală de un milion de euro

Potrivit directorului de operațiuni Vola.ro, Andreea Iacob, echipa de oameni care să gândească soluții concrete a fost formată încă de la primele zvonuri despre situația Blue Air.

„Pandemia ne-a arătat că suntem un adevărat partener pe timp de criză pentru toți clienții noștri și că avem capacitatea de a identifica cele mai rapide soluții. Încă de la primele zvonuri cu privire la încetarea operațiunilor Blue Air, am strâns o echipă de criză și am identificat soluțiile pe care le putem accesa in numele clienților noștri. Ne-am mobilizat rapid pentru a informa și asista pasagerii care au rămas blocați la destinații și care s-au trezit cu planurile de călătorie date peste cap.

Deși rambursarea contravalorii biletelor de avion ar fi trebuit realizată de compania aeriană, ne-am dorit să fim alături de clienții Vola.ro și să punem în mișcare cele mai eficiente măsuri pentru recuperarea acestor sume. Suma implicată a fost de peste 1.000.000 de euro și suntem bucuroși că am reușit să ducem la îndeplinire acest proces într-un timp record, asumându-ne în totalitate acest demers”, a spus aceasta.