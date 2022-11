ANAF a pus sechestru pe o aeronavă Blue Air. Cum au reacționat oficialii companiei aeriene

ANAF, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a pus sechestru pe o aeronavă care aparține companiei low-cost Blue Air. Este vorba despre Boeing 737-500. În plus, informația a fost confirmată și de reprezentanții operatorului de zbor. Compania a oferit un răspuns oficial, pentru Realitatea Plus, în care a precizat că aeronava care se află acum în Aeroportul din Bacău este pusă sub sechestru.

Mai mult decât atât, agenția a mai precizat că, la data de 30 septembrie 2022, compania low-cost avea o datorie la stat în valoare de aproximativ 14,4 milioane de lei. În același timp, un alt avion care a fost operat de Blue Air este reținut la sol la aeroportul din Cluj-Napoca.

În acest context, reprezentanții Blue Air au confirmat că aeronava nu mai face parte din flota sa. Avionul Boeingul 737-800NG care a rămas pe aeroportul din Cluj este deținut de compania de leasing Air Lease Corporation și a fost radiat recent din registrul Autorității Aeronautice Civile Române.

Tot mai multe probleme pentru Blue-Air

Agenții de securitate ai aeroportului clujean nu permit angajaților Blue Air accesul la acel avion. În acest context, compania low-cost a acuzat oficialii aeroportului din Cluj că fac abuzuri. În plus, o a treia aeronavă Boeing, 737-500, a companiei este parcată de la începutul lunii octombrie pe Aeroportul Forli din Italia. Cu toate acestea, este neclar, până la acest moment, dacă și avionul din Italia este sub sechestru.

Două avioane din flota Blue Air mai pot fi folosite pentru zbor în acest moment. Este vorba de YR-AMA și YR-AME. Alte Boeinguri 737 din seriile clasice deținute de compania low-cost sunt inactive de câțiva aniCompania aeriană nu are datorii doar către statul român. Blue Air trebuie să mai achite datorii și către aeroporturi din România şi din străinătate, potrivit BoardingPass.

În ultima perioadă Blue Air s-a confruntat cu tot mai multe probleme. Compania a anulat mai multe zboruri în ultimele luni. De asemenea, Blue Air a primit și o amendă de peste 10 milioane de lei din cauza curselor anulate.