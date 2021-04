Vlad Voiculescu susține că, atât el, cât și Andreea Moldovan, au fost demiși de la Ministerul Sănătății fără a avea partea de vreo discuție cu privire la problemele din instituție.

„În Guvernul României ar trebuie să existe un leadership, o rațiune. Domnul Barna a spus că poate premierul solicită demiterea Andreei Moldovan. Nici doamna Moldovan, nici eu nu am avut parte de nicio discuție despre probleme.

Nu s-a pus problema să fie sacrificată doar doamna Moldovan. Dacă se punea problema, era o decizie extrem de dificilă și era doar decizia doamnei Moldovan. Dacă cineva comite o greșeală, fără rea credință, atunci discutăm despre motivele pentru care s-a comis acea eroare. Dacă se întâmplă în echipă, atunci înțeleg să discutăm despre greșeală. Dacă nu se poate să mergem împreună mai departe, nu se poate. Așa trebuie să facă și Guvernul României”, a spus Vlad Voiculescu”.

Voiculescu explică de ce a părăsit ministerul pe uşa din spate

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a explicat vineri, într-o conferinţă de presă, de ce a părăsit ministerul pe uşa din spate, după ce a fost demis, fără să discute cu jurnaliştii care îl aşteptau la declaraţii, argumentând că ”a fost un moment greu” despre care nu a dorit să stea de vorbă.

Mai mult, Voiculescu a spus că abia a doua zi a avut puterea să se uite la imaginile din faţa ministerului cu fostul secretar de stat Andreea Moldovan.

„Care este relevanţa pe care uşă am ieşit eu din minister? (…) Sunt în faţa dumneavoastră şi o să fiu şi de acum în faţa dumneavoastră de câte ori sănătatea îmi permite, timpul îmi vă permite, nu e nimic de ascuns, apropo de munca mea din minister. N-o să ascund faptul că a fost un moment greu pentru mine. Nu o să ascund lucrul acesta. A fost un moment greu şi nu am vrut să vorbesc despre asta, în condiţiile în care în faţa ministerului aveam ceea ce aveam. Am văzut… Abia a doua zi am avut puterea să mă uit la imaginile cu doamna doctor Moldovan”, a declarat Voiculescu, la Parlament.