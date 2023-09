Vocea României. Norig, o franțuzoaică a impresionat cu o melodie lăutărească. Tudor Chirilă a câștigat-o

Vocea României Norig, tânăra cu origini franceze care a dezvoltat o pasiune pentru muzica lăutărească, a oferit o interpretare de neuitat. A cântat melodia „Aș da zile de la mine” la Vocea României. Piesa a început cu versuri în franceză, continuând apoi cu refrenul în limba română. Nu a înșelat așteptările juraților.

Le-a spus și secretul vieții ei: “Cânt de 20 de ani. Înainte de a deveni cântăreață, am fost creatoare de modă. Și într-o zi am văzut un film care se numește Timpul țiganilor, iar muzica acelui film m-a răvășit pe deplin și am decis să iau lecții de canto. Profesorul meu de canto mi-a dat niște discuri cu cântece românești, interpretate de către cântărețe românce, iar eu am început să-mi doresc să cânt acea muzică. Am descoperit artiste precum Gabi Luncă, Romica Puceanu, Paula Lincan, Neluță Neagu, Taraful Haiducilor și mulți alții. Ador muzica românescă.“

La finalul performanței sale, toți antrenorii și-au exprimat aprecierea, răsucindu-și scaunele în semn de apreciere. Norig a avut și parte de o surpriză oferită de Pavel Bartoș, care l-a invitat pe scena pe maestrul Neluță Neagu. Theo Rose, impresionată, a declarat: „E o ocazie unică să cântăm alături de Neluță”, alăturându-se pe scenă. Emoționată la vederea lui Neluță Neagu, Norig nu și-a putut reține lacrimile.

Voce României Norig a ales muzica românească

Antrenorii de la Voce României au dat totul pentru a o aduce pe Norig în echipele lor. Smiley a mărturisit bucuria de a o asculta. Theo Rose a vorbit despre dorința de a crea momente memorabile. Tudor Chirilă, însă, a mers mai departe și a vorbit despre importanța aprecierii muzicii românești de către străini. A comparat interpretarea ei cu atmosfera din cabaretele vechi. Chirilă are dorința de a crea un cabaret care să reflecte istoria Bucureștiului. Finalmente, Norig a decis să continue competiția în echipa lui Tudor Chirilă. Vocea României Norig

“Am ales Vocea României pentru că ador cântecele românești și am învățat să cânt în limba română în Franța, împreună cu muzicieni români. Am ascultat și discuri, am ascultat Gabi Luncă(…)De fapt, am avut ocazia să cânt cântece românești în alte țări, la festivaluri din Columbia, din Anglia, din Anzi, Statele Unite sau Alaska. Mi s-a părut incredibil că oamenii din lumea întreagă iubesc cântecele românești, iubesc această muzică, pentru că este o muzică ce se împărtășește cu ceilalți, este o muzică care vorbește despre dragoste. Și chiar dacă oamenii nu înțeleg cuvintele, am văzut cu ochii mei în Anzi oameni care dansau pe cântece românești!”, a mărturisit franțuzoaica la ProTV. Vocea României Norig