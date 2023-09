Raluca Podea, detalii picante despre amantă şi fostul soţ. L-a prins de trei ori înșelând-o

Raluca Podea, detalii picante despre amantă şi fostul soţ. Gabriela Podea a relatat câteva detalii picante despre cum l-a prins pe fostul soţ cu amanta. Ea nu a avut o viață uşoară, fiind divorțată la doar 21 de ani, cu un copil.

Ea și-a început cariera ca model. Iar visul ei cel mai mare a fost de a deveni foarte cunoscută. Între timp, a intrat în televiziune şi așa visul i s-a împlinit. Raluca Podea s-a căsătorit de la o vârstă fragedă cu Gabriel Podea. El este cel care, conform surselor din media, ar fi păsărit-o într-un mod brutal.

Raluca Podea nu a vorbit aproape deloc despre momentul divorțului și al abandonului de către fostul soț. Într-un interviu, vedeta a spus câteva lucuri, mai ales că Gabriel Podea urmează să se căsătorească cu Irina Pavlenco, una dintre solistele de la Sweet Kiss. Cu atât mai mult, fiul lui Gabriel și Raluca Podea are 14 ani, iar solista de la Sweet Kiss ar avea grijă ca de propriul copil deoarece Irina Pavlenco, în vârstă de 43 de ani, nu a putut avea copii.

„Am preferat să iau eu inițiativa, sunt o femeie independentă, am fost întotdeauna și l-am crescut singură. Nu erau neînțelegeri, era vorba de infidelitate și eu nu pot să accept lucrul acesta. Eu am o vorbă că orice om merită o a doua șansă. A fost prima dată când l-am prins, după o lună de zile i-am acordat a doua șansă și l-am prins din nou cu aceeași persoană.

Eu am și un feeling mai bine dezvoltat, am niște premoniții și am început să simt lucrul acesta așa că bine înțeles că l-am urmărit și cum l-am urmărit din prima, l-am și prins. El nu s-a gândit și evident că l-am urmărit și l-am prins”, a povestit ea.