Vlăduța Lupău și-a făcut casă de 3 milioane de euro. Vila are și studio de muzică

Vlăduța Lupău se bucură de un succes uriaș în cariera sa și participă la numeroase evenimente atât în țară, cât și în străinătate. De-a lungul anilor de muncă asiduă, a reușit să strângă o avere considerabilă. Împreună cu soțul ei, Adi Rus, au construit o vilă luxoasă în care au investit o sumă semnificativă: nu mai puțin de trei milioane de euro!

Reședința se află în cartierul Făget din Cluj și dispune de multe camere spațioase, dar cea mai impresionantă este cea a lui Iair, copilul cuplului. Vlăduța a apelat la ajutorul unor specialiști în design pentru a planifica întregul aspect al casei.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.

Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, mărturisea vedeta, pe Instagram.