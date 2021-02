Vladimir Tismăneanu și-a exprimat indignarea pentru propunerea făcută de USR-PLUS în funcția de secretar de stat la ministerul Culturii. El spune într-o postare pe Facebook că Iulia Popovici, vizată pentru această funcție, este apropiată de Gheorghe Mușat. Avocat al președintelui Klaus Iohannis. Soția acestuia, Carmen Mușat, ar fi autorul-fantomă al cărții „Pas cu pas”, biografia președintelui, conform inpolitics.ro.

„Revenirea Tamarei Dobrin, vicepreședinta Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste: Era in vara chinuitoare a anului 2012. Un grup de intelectuali răspund apelului lui Stelian Tănase, omul lui Dinu Patriciu si al lui SOV, si semnează o scrisoare către oficialii UE in care mint cu neobrazare. Nici vorba de tentativa de puci parlamentar in România, tout va pour le mieux. Sabotorul democrației ar fi de fapt președintele legal al țării, suspendat de pucisti.” Scrie Vladimir Tismăneanu pe Facebook. El continuă:

Vladimir Tismăneanu, despre propunearea USR-PLUS: „Știința urii la comandă”

„Este, indubitabil, o declarație de susținere a funestului tandem Ponta-Antonescu. Printre semnatari, Iulia Popovici, stipendiata a unei influente firme de avocați prin intermediul revistei Observator Cultural. Directoarea revistei e soția șefului firmei. Semnează, firește, câțiva colaboratori permanenți ai publicației, stiuti pentru basescofobie cronică: Marius Oprea, omul lui Tariceanu, apologetul lui Ion Gavrila Ogoranu, precum si Radu Călin Cristea, demnitar numit de PSD in diverse consilii naționale, varf de lance al campaniilor mizerabile, asasinatele in efigie excelent examinate de Horia Patapievici in “Anii urii”. Principala “calitate” a Iuliei Popovici, numita acum secretar de stat la Ministerul Culturii, este știința urii la comanda.

Are reflexul urii. Scriam aici zilele trecute despre tipul infect așa cum l-a descris Marin Preda. Spre a fi corecți, aici e vorba de tipa infecta…”

Într-o a altă postare, Vladimir Tismăneanu a scris:

„ Chirurgi, diplomati, vraci, taumaturgi, lautari plus ceva teatru proletar: Cand Matei Calinescu spunea ca Romania e tara lui Pseudo, nu se insela. La fel, Constantin Noica atunci cand deplangea omniprezenta lautarismului. Doctorate false pe banda rulanta. Cumpanasi pe post de reformatori ai educatiei.

Un italian cu opt clase pe post de chirurg. O toapa analfabeta travestita in premier. Un omnipotent academician incantat ca fost nobelit printr-o farsa al carei definitiv absurd care l-ar fi delectat pe autorul “Rinocerilor”. Un ambasador, direct legat de ”Academia de Stiinte ale Informatiilor” (Wow!), platit cu sume exorbitante pentru a conduce doctorate la SNSPA. O experta in tetrul proletar numita secretar de stat la Ministerul Culturii. Un senator USR amendat de CNCD pentru „Lèse-divinite”…”