Vladimir Putin va fi arestat dacă pune piciorul în Moldova. Maia Sandu va pune în aplicare mandatul Curții Penale Internaționale

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că va dispune arestarea lui Vladimir Putin, pentru crime de război, în cazul în care acesta va ajunge pe teritoriul țării. Ea a precizat că va pune în practică mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), având în vedere că Moldova este semnatară a Statutului de la Roma, actul fondator al CPI, relatează EFE.

„Republica Moldova a semnat acordul privind Curtea Penală Internaţională şi Republica Moldova va respecta decizia instanţelor”, a declarat Maia Sandu.

Jurisdicția Curții Penale Internaționale nu este recunoscută de Rusia, după ce a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzat de crime de război în Ucraina. Ministrul de externe Serghei Lavrov a acuzat recent CPI că ar fi un „instrument obedient” în mâinile ţărilor anglo-saxone şi că nu a contribuit niciodată la soluţionarea conflictelor, ci mai degrabă la agravarea lor, potrivit EFE.

În acest context, Maia Sandu a vorbit despre momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina, pe 22 februarie 2022. Ea a precizat că bombele care cădeau asupra Ucrainei se auzeau chiar din biroul în care lucra.

„Când a început războiul, am aflat la 04:00 dimineaţa, iar la 05:00 am fost aici (la birou) aşteptându-i pe membrii Consiliului Suprem de Securitate. Şi puteam auzi bombele care cădeau. Iniţial am crezut că sunt la Odesa, mai târziu am aflat că au fost în Vinniţa, dar le puteam auzi din acest birou”, și-a amintit lidera de la Chișinău.

Moldova nu a fost invadată de Rusia datorită Ucrainei

Maia Sandu a precizat că în acest Moldova nu este în pericol să fie invadată militar de Rusia, iar acest lucru se datorează Ucrainei care ține armata lui Vladimit Putin departe de teritoriul moldovean. Cu toate acestea, precizează Maia Sandu, Moscova și Vladimir Putin încearcă să destabilizeze țara și să o aducă, din nou, în sfera sa de influență.

„Dar ne confruntăm cu tentative din partea Rusiei de destabilizare a republicii noastre. Din fericire, instituţiile noastre au reuşit să apere republica, iar noi devenim tot mai rezistenţi”, a spus ea.

Vladimir Putin a vizitat Republica Moldova de două ori, de când a ajuns la putere. El a fost la Chișinău în anul 2002, în calitate de preşedinte, iar mai apoi în 2008, pe vremea când era prim-ministru al Federației Ruse. În ambele ocazii, Putin a participat la reuniuni ale Comunităţii Statelor Independente (CSI).