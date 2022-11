O sursă din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) consideră că președintele rus Vladimir Putin este narcisist. Agentul FSB i-a mai povestit activistului Osechkin despre războiul din Ucraina și despre liderul de la Kremlin.

Igor Sushko, directorul executiv al Wind of Change Research Group, o organizație non-profit cu sediul la Washington, a dezvăluit toate mesajele pe care agentul FSB le-a trimis despre Putin.

Acesta a declarat pe 6 martie că a arătat-o „la două contacte reale (actuale sau foste) ale FSB” care nu au avut „nicio îndoială că a fost scrisă de un coleg”. Iată tabloul cu privire la Putin & FSB”, începea Wind of Change în e-mailul din 5 martie„Pe de o parte, el este susținut și respectat, dar dacă sapi puțin mai adânc, este vorba de un sentiment colectiv pentru imagine, datorită căruia [FSB] are puterea pe care o are cu adevărat”. „Pentru cei mai mulți, această regulă pare chiar destul de naturală și este considerată de la sine înțeleasă – să critici imaginea lui Putin înseamnă să-ți trădezi propriile interese. Vântul Schimbării a declarat că, deși nu are contacte personale cu liderul rus, dacă ar trebui să îl evalueze ca potențial recrut FSB și să creeze un „profil situațional”, ar face patru observații cheie.

Vladimir Putin ar fi un narcisist tiranic

Agentul FSB a declarat că Vladimir Putin este un mare narcisist și că acest lucru se vede cu ochiul liber din acțiunile sale.

„Avem următoarele ca fapt… Tulburări narcisiste, posibil datorate complexelor din copilărie, ca metode de depășire a acestora”, a scris denunțătorul. Putin a fost etichetat ca fiind narcisist în mai multe rânduri. Regretatul Zbigniew Brzezinski, consilierul pe probleme de securitate națională al lui Jimmy Carter, l-a acuzat pe liderul rus de „megalomanie narcisistă”, în timp ce fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad l-a numit pe Putin un „narcisist tiranic”.

Agentul a sugerat că astfel de psihotipuri sunt „predispuse la dominanță încrucișată în relații”. În al treilea rând, liderul rus „încearcă să se înconjoare de tipul de persoane pe care le-a respectat/se temea în psihotipul său din copilărie, asupra cărora are acum putere”.

Denunțătorul FSB a sugerat că Putin are, de asemenea, „cea mai puternică rezistență psihologică a responsabilității personale pentru decizii dificile”. „Este un rezultat al 1) Tulburări narcisiste de mai sus, dar, la rândul său, acest lucru duce, de asemenea, la un mecanism de negare a propriei responsabilități de vinovăție chiar și pentru el însuși”, au continuat aceștia.

„Putem spune următoarele cu o certitudine aproape absolută: Putin este incapabil din punct de vedere psihologic să refuze cu justificare, o ofertă din partea cercului său cel mai apropiat. Dar acest lucru duce, de asemenea, la concluzia că el nu garantează nimic nimănui spunând „da”, deoarece a garanta înseamnă a-ți asuma responsabilitatea”, potrivit Newsweek.