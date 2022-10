Vladimir Putin ar suferi de cancer. Fotografiile bizare apărute cu liderul rus

Într-una dintre fotografiile ce-l ipostaziază pe liderul de la Kremlin atingându-l pe un militar rus, pe mâna președintelui rus Vladimir Putin apare o urmă neobișnuită.

Jason Jay Smart, corespondetul publicației Kyiv Post a distribuit acea fotografie, acesta scriind că „videoclipurile lansate de știrile Guvernului (n.a. rus) arată ceea ce ar putea fi urme de tratament intravenos pe mâna lui Putin”. Mai mult, ar fi existat și două înregistrări video, una blurată și o alta în care mâna lui a fost scoasă complet de pe filmare.

Corespondentul ucrainean Tom Warner a remarcat că nu doar mâna lui Vladimir Putin era umflată, ci și fața acestuia: „Am descărcat cele 5 videoclipuri ale acestui eveniment postate pe Telegram și am analizat îndeaproape fotografiile cu mâna lui Putin. Acesta pare să fie doar un unghi ciudat în care apar venele umflate. Dar mâna și fața sunt umflate în toate scenele”, a scris jurnalistul ucrainean Tom Warne.

Conform altor opinii, semnul de pe mâna lui Putin ar putea fi rezultatul unei mușcături, în vreme ce un neurochirurg a transmis că acelea sunt „vene sclerotice de la tratament intravenos”.

Astfel, au fost amplificate zvonurile care sugerează că Vladimir Putin ar fi suferind de un cancer rar, dar și de boala Parkinson, astfel că liderul rus este însoțit de o echipă de medici deseori.

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺

Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.

For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022