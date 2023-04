Vladimir Putin, moment de rătăcire la un eveniment. A început să vorbească incoerent. Video

Vladimir Putin a avut un scurt moment de rătăcire atunci când a început să vorbească incoerent în debutul unei videoconferințe cu principalii producători ruși de drone.

Momentul, speculat imediat de oficialii ucraineni, s-a petrecut în seara zilei de 27 aprilie, cu prilejul unei vizite făcute de Putin la un parc industrial de lângă Moscova.

Momentul când Vladimir Putin a vorbit pe lângă subiect

Vladimir Putin s-a întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor din domeniul sistemelor aeriene fără pilot de pe teritoriul parcului industrial Rudnevo. Imaginile pot fi urmărite pe site-ul kremlin.ru.

„Colegii mei au vorbit despre problemele si barierele administrative cu care se confruntă si care ii împiedică să meargă înainte. Ele sunt de înțeles. Neclar, da, și apropo și de înțeles, am vrut să spun. Neclar de depășit, dar și asta e clar”, au fost cuvintele folosite de Putin.

„Discută cumva Putin despre obiectivele «operațiunii militare speciale»?”, s-a întrebat ironic Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, care a postat pe Twitter fragmentul video cu bâlbâiala lui Putin tradusă în engleză.

Au apărut mai multe speculații legate de starea de sănătate a lui Vladimir Putin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezminţit de fiecare dată informațiile potrivit cărora preşedintele rus Vladimir Putin ar putea suferi de cancer, catalogându-le drept „ficţiune şi minciună”.

Potrivit unui raport, serviciile secrete americane au concluzionat că Vladimir Putin a fost tratat pentru „cancer avansat” în aprilie. Sănătatea lui este aparent subiectul unei discuții active în cadrul administrației Biden.

De asemenea, un ofițer FSB, sub anonimat, a susținut că Putin a fost diagnosticat cu cancer hepatic agresiv și mai are doar trei ani de trăit. Între timp, șeful Ucrainei de Informații pentru Apărare, Budanov, i-a depășit pe toți, afirmând că Putin are, de fapt, mai multe boli grave. Au devenit atât de puternice aceste afirmaţii încât Shoigu însuși le-a negat recent. În schimb, mulți susțin că decizia lui Putin de a invada Ucraina a fost ea însăși un semn că este bolnav, scrie lowyinstitute.org.