Lista neagră a lui Putin. Șahistul Garry Kasparov, declarat terorist și extremist

Vladimir Putin nu acceptă opoziția politică, dacă nu o poate controla. Este un lucru cunoscut și demonstrat de numeroșii disidenți ruși uciși sau închiși în pușcării la ordinul său. Cei care nu se înscriu în linia dictatorului de la Kremlin sunt declarați agenți străini, teroriști sau extremiști.

Vladimir Putin și-a mai trecut un adversar politic pe lista neagră. Fostul mare campion de șah Garry Kasparov a fost declarat, de Kremlin teorist și extremist. Iar acest lucru îl trece în rândul celor care riscă închisoarea sau chiar eliminarea fizică, în Rusia.

Rusia l-a trecut pe opozantul Garry Kasparov pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit unui anunț al serviciului rus de informații. Fostul mare campion se află în exil, astfel că Vladimir Putin nu poate ajunge la el. Născut în Azerbaidjanul sovietic, Kasparov a devenit un adversar înverșunat al lui Putin.

În 2013 a părăsit Rusia, unde risca pușcăria, și s-a adăpostit în Statele Unite. De aici continuă să denunțe regimul lui Vladimir Putin și invazia Ucrainei.

Garry Kasparov a fost desemnat „agent străin” în Rusia, încă din anul 2022. Acest termen este aplicat opozanților, jurnaliștilor și militanților pentru drepturile omului. Aceștia sunt supuși unor proceduri administrative dificile în Rusia și sunt într-un pericol permanent.

Ca jucător de șah, Garry Kasparov a devenit celebru datorită duelului, din anii 1980, cu o altă legendă a șahului sovietic, Anatoli Karpov. Spre deosebire de rivalul său, acesta este un susținător al lui Vladimir Putin și a devenit deputat pe listele partidului său.

An honor that says more about Putin's fascist regime than about me. As Goldwater said, extremism in the defense of liberty is no vice and moderation in the pursuit of justice is no virtue! But all opposition, or simple decency, must be called an extremist by the dictatorship. https://t.co/OuN27A9InN

— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 6, 2024