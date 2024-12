International Blocându-l pe Matt Gaetz, Senatul a făcut un serviciu țării și lui Trump







Blocându-l pe Matt Gaetz de la drumul spre funcția de Procuror General al SUA, Senatul a făcut un serviciu țării și lui Trump.

Matt Gaetz, blocat de Senatul SUA

Indiferent dacă Donald Trump își dă seama sau nu, republicanii i-au făcut o favoare clarificând că fostul reprezentant Matt Gaetz nu poate fi confirmat ca procuror general al SUA, scrie consiliul editorial al The Wall Street Journal.

Luni, Comisia de etică a Camerei a publicat un raport de 37 de pagini din ancheta sa privind comportamentul necorespunzător asupra politicianului, care a găsit „dovezi substanțiale” de consum de droguri, prostituție și viol legal.

„Comitetul a audiat mărturia a peste o jumătate de duzină de martori care au participat la petreceri, evenimente și călătorii cu reprezentantul Gaetz în perioada 2017-2020”, se spune în comunicatul instituției.

„Aproape fiecare tânără intervievată de Comitetul a confirmat că a fost plătită pentru sex de către reprezentantul Gaetz sau în numele acestuia”.

Unii au fost contactați pentru prima dată prin „un site web de „întâlniri dulci”, adaugă raportul. Domnul Gaetz „nu părea să fi negociat anumite sume de plată”.

Gaetz, mare consumator de prostituate de lux

Cu toate acestea, comisia susține că termenii acordului au fost clari.

„Femeile aveau o așteptare generală că vor primi de obicei o sumă de bani după fiecare întâlnire sexuală”, se spune în raport.

O femeie care a obținut 5.000 de dolari în doi ani a depus mărturie: „99 la sută din timpul în care [deputatul Gaetz și cu mine] stăteam împreună a fost ocupat cu sex”.

Mesajele text includ rânduri precum: „Btw Matt a menționat și că va fi generos”.

Acuzații de relații cu minori

Raportul spune că înregistrarea „sugerează în mod covârșitor” că domnul Gaetz a întreținut relații sexuale cu un tânără de 17 ani la o petrecere făcută acasă, în 2017, când acesta avea 35 de ani, invocând coroborarea „mai multor persoane”.

Femeia a mărturisit că a primit „400 de dolari în numerar de la reprezentantul Gaetz în acea seară, ceea ce a înțeles că este o plată pentru sex”.

Ea a spus că „nu l-a informat pe deputatul Gaetz că avea sub 18 ani la acea vreme și nici nu a întrebat-o”.

Comitetul spune că are dovezi că dl Gaetz nu i-a aflat vârsta decât mai târziu, menționând în același timp că „violul legal este o infracțiune gravă”.

În mesaje text, se spune în raport, domnul Gaetz „le-ar cere femeilor să aducă droguri la întâlnirea lor”, în unele cazuri „cerând „un set complet de favoruri de petrecere”, „vitamine” sau „rulouri”.

O femeie a spus că „a fost martoră când el a luat cocaină sau ecstasy, de cel puțin cinci ori”.

Gaetz respinge acuzațiile

Matt Gaetz neagă comportamentul ilegal.

„În zilele mele de singurătate, trimiteam adesea bani femeilor cu care m-am întâlnit”, a scris el săptămâna trecută.

„N-am avut NICIODATĂ contact sexual cu cineva sub 18 ani. Orice pretenție că aș fi făcut așa ceva va fi distrusă în instanță – motiv pentru care nu a fost făcută niciodată o astfel de cerere în instanță”.

Gaetz a adăugat: „Este jenant, dar nu e infracțiune, că probabil am petrecut, am umblat după femei, am băut și am fumat mai mult decât ar fi trebuit când eram tânăr”.

Departamentul de Justiție l-a investigat pe Matt Gaetz, dar nu i-a adus acuzații oficiale, ceea ce el susține că este o exonerare.

Raportul de etică susține, totuși, că prin conduita sa fostul deputat a încălcat legile statului, evitând, de asemenea, probabil statutul federal privind traficul sexual:

„Deși deputatul Gaetz a provocat transportul femeilor peste granițele de stat în scopul sexului comercial, Comitetul nu a găsit dovezi că niciuna dintre acele femei avea sub 18 ani la momentul călătoriei și nici Comitetul nu a găsit suficiente dovezi pentru a concluziona că actele sexuale comerciale au fost făcute prin forță, fraudă sau constrângere”.

Raportul, adoptat unanim

La raport este anexată o scurtă opinie separată a unui Republican, dar aceasta se concentrează pe decizia de a publica detaliile jenante după ce Matt Gaetz a părăsit Congresul. „Nu contestăm concluziile comitetului”, se spune.

Matt Gaetz se prezintă ca victima unei vendete politice, dar comportamentul său ar trebui să fie descalificant pentru un post în cabinet, în special pentru unul de Procuror General. Deputatul a demisionat brusc din Congres, în speranța de a preveni publicarea raportului.

Toate acestea justifică faptul că senatorii GOP care au fost sceptici cu privire la nominalizarea lui Matt Gaetz.

Rolul de consiliere și consimțământ al Senatului este de a proteja țara de nominalizații nepotriviți. Făcând această treabă bine, senatorii Republicani îl pot proteja și pe domnul Trump de cele mai proaste decizii ale sale.