Sursa: Olegkozyrev | Dreamstime.com

Kasparov, avertizment cu privire la Vladimir Putin! Mesajul maestrului la șah

„Acum câțiva ani, marele maestru rus al șahului Garry Kasparov a fost invitat la cină în casa mea din New York. A fost o seară memorabilă. Ajunși la desert, decidenții și finanțiștii americani prezenți la masă, au avut privilegiul de a asculta opiniile lui Kasparov despre Rusia, țară din care el a fugit în 2013, după ce-l contestase pe Vladimir Putin” a declarat jurnalista britanică Gillian Tett, potrivit publicației The Financial Times.