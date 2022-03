Planul monstruos al lui Putin! Dezvăluiri teribile în plin război. Ce se întâmplă, de fapt, la Kremlin: „Minciună și intimidare!”

Stanislav Secrieru spune că tot ceea ce vedem astăzi la Moscova nu s-a mai întâmplat cel puțin în ultimii 80 de ani. Nici pe vremea Uniunii Sovietice deciziile nu se luau decât doar după consultări chiar dacă existau divergențe. În schimb, Vladimir Putin nu se mai consultă cu nimeni, toate deciziile le ia singur, mai spune expertul.

„Este o decizie greșită, eronată, luată de o singură persoană, președintele Federației Ruse”, a subliniat Stanislav Secrieru. Regimul politic din Rusia se sprijinea anterior pe trei stâlpi, mai spune analistul.

Primul stâlp: minciuna, respectiv dominarea mesajului public prin dominarea televiziunilor publice. Vladimir Putin crea o realitate paralelă pentru cetățeni.

Al doilea stâlp: cooptarea, respectiv oferirea unor avantaje materiale temporare, posibilitatea de a avansa în carieră. Așa au apărut oligarhii care l-au sprijinit pe liderul de la Moscova.

Al treilea stâlp: intimidarea, adică represiune împotriva opozanților. Boris Nemțov, Alexei Navalnîi, Gary Kasparov sunt doar trei din zecile de exemple de opozanți uciși, închiși sau alungați din Rusia.

Acum, avem mai puțină cooptare. Regimul mai mult spre sprijină pe minciună și intimidare, iar tendință care se va accentua, a menționat Stanislav Secrieru.

Eu, de altfel, eram ascultător fidel al radio-ului de orientare liberală Ekho Moskvy, care a oferit o paletă întreagă de opinii politice timp de 30 de ani. Acum, pe frecvențele acestui post, închis recent, va emite radio de propagandă Sputnik.

Și agențiile străine care aveau corespondenți în Federația Rusă, mai ales cele care aveau emisiuni sau site-uri în limba rusă, și-au realocat stafful în state vecine cu Rusia, cum ar fi țările baltice.

Am văzut că și The New York Times și-a rechemat corespondentul de la Moscova. Avem prezență minimă internațională și ne lipsește mass-media independentă în Rusia. Ceea ce creează și pentru noi probleme de informare și de înțelegere a ce se întâmplă acolo.