Vladimir Putin are motive să se teamă. Cele mai bune tancuri din lume ajung în Ucraina. Ce au special tancurile germane Leopard 2

Leopard 2 a fost proiectat de producătorul de arme din Germania de Vest Krauss-Maffei Wegmann pentru a înlocui tancul original Leopard, care a intrat în funcțiune în 1965. Leopard 2 este mai avansat decât multe dintre tancurile din epoca sovietică scoase pe teren atât de forțele ruse, cât și de cele ucrainene.

Germania a anunțat că va livra Ucrainei 14 dintre tancurile Leopard 2 pe care le deţine ţara

Tancurile Leopard 2 sunt construite special pentru a se mișca rapid, putând atinge o viteză maximă de aproximativ 70 de kilometri pe oră, în ciuda greutății lor de 55 de tone, potrivit producătorului.

Chiar și versiunile mai vechi ale acestui tanc sunt dotate cu tehnică optică modernă, inclusiv cu imagini termice, care îi permit să funcționeze zi și noapte. Leopard 2 are, de asemenea, are o varietate de caracteristici concepute pentru a proteja echipajul. Depozitarea compartimentată a muniției evită exploziile devastatoare cunoscute drept ”jack-in-the-box”, care se produc, de exemplu, la tancurile T-72 ale Rusiei, unde muniția este depozitată chiar sub echipaj.

Iar rezervorul tancului Leopard 2 este alimentat de un motor diesel, care este relativ ușor de alimentat și oferă vehiculului o autonomie extinsă de aproximativ 338 de kilometri pe șosea. De asemenea, folosește muniție NATO standardizată de 120 mm, care ar oferi Ucrainei acces la un grup mai mare de furnizori decât tancurile sale actuale, care au nevoie de muniție de 125 mm.

Când vine vorba de tancurile de luptă, Leopard 2 are un singur rival principal: tancul M1 Abrams, fabricat în SUA. Lansat încă din 1980, M1 Abrams are specificații similare cu Leopard 2, dar cu câteva avantaje clare. Versiunile moderne au straturi de protecție cu blindaj de uraniu, care oferă beneficii semnificative echipajului din interior.

Câte Leopard 2 sunt și unde sunt amplasate?

Cercetătorii estimează că există peste 2.000 de tancuri Leopard 2 în Europa. Se crede că mai mult de jumătate sunt variantele mai vechi 2A4 și 2A5, inclusiv peste 200 păstrate în depozit în Germania, potrivit Institutului Internațional de Studii Strategice.

Marți, un purtător de cuvânt al grupului german de arme Rheinmetall a declarat presei locale că compania ar putea livra Ucrainei 139 de tancuri de luptă Leopard dacă este necesar, deși unele nu vor ajunge până la sfârșitul anului sau la începutul lui 2024.

Multe dintre cele deja exportate din Germania au fost trimise în țări europene sau state membre NATO precum Canada și Turcia. Alte țări care au cumpărat tancuri Leopard 2 includ Singapore, Chile și Qatar, informează washingtonpost.com.