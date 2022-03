Vladimir Putin a declanșat măcelul! I-a dat afara și i-a arestat. Și-a decimat propria armată

Vladimir Putin nu are probleme doar cu Ucraina și cu Occidentul, ci și cu oamenii săi de încredere, care ocupă funcții importante în contextul războiului dus împotriva vecinului său. Vineri seara, în spațiul public au apărut informații conform cărora președintele rus a ordonat arestarea a doi șefii serviciului de informații externe al FSB.

„Putin pare să fie extrem de nemulțumit de activitatea FSB în Ucraina: el s-a dezlănțuit asupra Serviciului 5 SOiMS (departamentul de informații externe al FSB). Serghei Beseda, șeful acestui serviciu și adjunctul său Boluh, au fost plasați sub arest la domiciliu, conform surselor pe care le am în acest serviciu”, a declarat jurnalistul rus de investigații Andrei Soldatov pe pagina sa personală de Twitter.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.

— Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022