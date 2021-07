În realitate, sediul central a fost mutat în buricul Bucureștilor, lângă Cișmigiu, în imobilul de pe strada Cobălcescu 13.

Tot de pe site-ul oficial al asociației, unde lui Vlad Voiculescu îi este atribuită următoarea deviză după care își desfășoară activitatea: „Când găsești ceva mai presus de tine, totul capătă sens și nimic nu e imposibil”, aflăm că MagiCAMP este „furnizor autorizat de servicii sociale, certificat de acreditare seria AF nr 004110”.

Ei bine, faptul că noua adresă nu este publică nu este deloc întâmplător.

Deviza lui Vlad Voiculescu și scopul asociației de „furnizor de servicii sociale” sunt făcute praf și pulbere de faptul că și-a instalat fundația, în ciuda avertismentelor, inclusiv publice, în imobilul din Cobălcescu 13 care are o istorie recentă extrem de urâtă, cu multe fapte penale aflate pe rolul instanțelor, printre care și două incendieri provocate.

În aceste condiții, se ridică întrebarea de ce fostul ministru al Sănătății, care aducea medicamente oncologice de la Viena în portbagajul autoturismului său ca să salveze vieți de români, insistă să-și amestece organizația, oficial caritabilă, într-o poveste care s-ar putea solda cu mulți ani de pușcărie?

Să fie faptul că nu și-a mutat sediul cu chirie, conform prețului exorbitant al zonei, ci beneficiază de un contract de comodat în Cobălcescu 13?

Sau despre faptul că dreptul de proprietate stă în gât celor din formațiunea politică USR-PLUS, unde Vlad Voiculescu este unul dintre lideri?

Despre asta ne vom lămuri când cei de la MagiCAMP vor răspunde întrebărilor pe care li le-am adresat pe e-mail.

Două incendii provocate!

Despre modul în care a fost obținută casa din strada Grigore Cobălcescu, nr 13, de către familia celebrului violonist Alexandru Tomescu, Evenimentul Zilei a scris încă din 2018.

A fost nevoie de două incendii declașate premeditat – fapte penale ce trebuiau să fie cercetate în dosarele 15191/P/2011 și 1274/P/1274, de debranșarea de la utilități și ani de teroare pentru a forța pe doamna Jeny Iancu, victimă a Holocaustului din România, și familia acesteia să plece din imobil!

Primul dosar pe subiectul incendierilor, 15191/P/2011, a fost sustras de la Sectia 3 Poliție, fapt constatat de instanță în dosarul 2315/299/2018

În al doilea dosar cu incendiul, 1274/P/2013, organele de anchetă nu au făcut în realitate nici un fel de cercetare și au așteptat șapte ani ca să invoce nelegal prescrierea faptelor!

Visuri la Cheie

Toate acesta au fost necesare pentru a se face, acum, loc sediului ONG MagicCAMP, care, cum spuneam, a încheiat un contract de comodat cu „Ambasadorul Bunăvoinței” Alexandru Tomescu, beneficiarul incendiilor și terorii judiciare declanșate la adresa doamnei Iancu, în vârstă de 83 de ani!

Ca un amănunt savuros, din informațiile pe care le deținem din interiorul organizației, amenajarea sediului din Cobălcescu 13 a fost încredințată unuia dintre designerii echipei VISURI la CHEIE! Sigur nu este visul doamnei Iancu , care în cele din urmă a fost nevoită să-și părăsească apartamentul din Cobălcescu 13.

Administratorul CASEI MAGICE este nimeni altul decat mâna dreaptă a lui Vlad Voiculescu, Valeriu Tatu, despre care PS News ne spune: https://psnews.ro/vlad-voiculescu-singurul-ministru-care-nu-si-a-depus-declaratia-de-avere-491149/,

“În declarația de avere depusă în calitate de candidat la funcția de consilier general al Capitalei, Vlad Voiculescu precizează că are aproximativ 60.000 de euro, în mai multe conturi bancare și în cash, o datorie de 4.972 de euro la Erste Bank și acțiuni de 26.000 de lei la aceeași bancă. El i-a împrumutat cu 222.700 pe Andreea și Valeriu Tatu. Acesta din urmă este un fost taximetrist care s-a împrietenit cu Voiculescu și care a sprijinit “rețeaua citostaticelor“: prelua de la aeroport medicamentele pentru copiii bolnavi de cancer și le ducea la spitale”.

După avertismentele publice despre adevărata situație juridică a imobilului din Cobălcescu 13, lansate de fiul doamnei Iancu, Valeriu Tatu s-a rezumat să-i lase acestuia următorul bilet (vezi facsimil):

„Bună ziua! Sunt Valeriu, de la Asociația MagiCAMP și nr. meu de telefon este 0766. 890. 999.

Doresc să vă dau cheile și să vă arăt alarma în Cobălcescu 13.

Mă găsiți azi până la 19 – 20.00. Mulțumesc”.

Menționăm că numărul de telefon este public, fiind pus la „Contacte” pe site-ul asociațiamagic.ro.

Situația juridică

Faptele de care este acuzat „Ambasadorul Bunăvoinței” Alexandru Tomescu și nefericita asociere cu MAGIC HOME sunt cercetate în prezent în dosarul 197/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Prin Încheierea de ședință din 05.10.2017 în dosarul penal 23967/299/2017 Judecatoria Sector 1 București a desființat ordonanța de clasare din 16.03.2017 în dosarul penal 7547/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Sector 1 București, după redeschiderea urmăririi penale dosarul a fost declinat în favoarea P.C.A.B. unde s-a format dosarul penal 197/P/2018.

P.C.A.B. nu a respectat hotărârea instanței și a clasat din nou dosarul.

Prin Încheierea de sedinta din 10.07.2019 în dosarul penal 8036/2/2018 C.A.B. a desființat ordonanța de clasare din 02.10.2018 în dosarul penal 197/P/2018 al P.C.A.B.

Ca și în cazul precedent, P.C.A.B. nu a respectat decizia definitivă a Judecatoriei Sector 1 și a Curții de Apel București și a clasat a doua oară dosarul.

Prin Încheierea de ședință din data de 25.02.2021 în dosarul penal 3891/2/2020, Curtea de Apel București a desființat a treia oară ordonanța de clasare din 09.06.2020 în dosarul penal 197/P/2018 al P.C.A.B. http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000385697&id_inst=2

Ocazie cu care instanța a constatat că organele de cercetare nu au respectat în formă continuată deciziile defintive al instanței, care conform art 335 c.p.p. sunt OBLIGATORII pentru organele de cercetare penală, dupa cum urmează:

„…Prin ordonanta din data de 01 august 2019, procurorul a dispus, in temeiul art.335 alin.5 teza I din Codul de procedura penala, redeschiderea urmaririi penale in rem cu privire la infracpunile de purtare abuziva (in varianta lovirii sau altor violenfe), abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata §i uz de fals, insa, incalcand prevederea legala anterior citata, nu a dispus redeschiderea §i extinderea urmaririi penale, in vederea completarii acesteia §i, respectiv, inceperea urmaririi penale in rem cu privire la celelalte infracpuni menponate in incheierea judecatorului de camera preliminara, si anume lipsire de libertate in mod ilegal,fals in declarafii, constituirea unui grup infracfonal organizat si furt.”…

…“Pe de alta parte, prin ordonanta din data de 19 august 2019, procurorul, incalcand dispozipa judecatorului de camera preliminara, care il obliga la audierea nemijlocita a persoanei vdtdmate MOLDOVEANUNICOLAE, a dispus ca aceasta sa fie efectuata, prin delegare, de catre un lucrator de polipe din cadrul DGPMB – Secpa 3 Politiee, imprejurare ce a determinat, in pofida realizarii acelei audieri la data de 27 ianuarie 2020, ca plangerile penale ale petentului sa nu fie pe deplin lamurite, cu privire la toate faptele sesizate, acest fapt petrecandu-se abia prin precizarile scrise care i-au fost solicitate cu ocazia judecarii prezentei plangeri.

Mai mult, incalcand o alta dispozitie a judecatorului de camera preliminara, care il obliga la audierea petentului MOLDOVEANU NICOLAE cu privire la infrac(iunile sesizate prin pldngerea penala inregistrata la data de 04 decembrie 2017, procurorul a dispus, prin aceea§i ordonanta, ca audierea acestuia, in calitate de persoana vatamata, sa se realizeze, prin delegare, doar sub aspectul plangerilor penale inregistrate la datele de 05 iunie 2014 si 18 decembrie (in realitate iulie) 2018, imprejurare ce a determinat acela§i rezultat, lamuririle ce s-ar fi impus a fi aduse pe aceasta cale plangerii respective fiind obpnute doar prin precizarile scrise solicitate petentului cu prilejul judecarii prezentei plangeri”…

…”Prin ordonanta din data de 01 august 2019, procurorul a dispus, in temeiul art.335 alin.5 teza I din Codul de procedura penala, redeschiderea urmaririi penale in rem cu privire la infracpunile de purtare abuziva (in varianta lovirii sau altor violenfe), abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata §i uz de fals, insa, incalcand prevederea legala anterior citata, nu a dispus redeschiderea §i extinderea urmaririi penale, in vederea completarii acesteia §i, respectiv, inceperea urmaririi penale in rem cu privire la celelalte infracpuni menponate in incheierea judecatorului de camera preliminara, §i anume lipsire de libertate in mod ilegal,fals in declarafii, constituirea unui grup infracfonal organizat §i furt.

Aceasta nelegalitate a fost acoperita, doar partial, prin ordonanta din data de 09 iunie 2020, potrivit careia procurorul a dispus, in temeiul art.311 alin.l din Codul de procedura penala, extinderea urmaririi penale in rem cu privire la infracpunile de purtare abuziva (in varianta amenin(drii), lipsire de libertate in mod ilegal, abuz in serviciu (cu privire la faptele atribuite Bancii Transilvania, angajaplor acesteia, executorului judecatoresc §omaldoc Paula-Daniela $i lui Tomescu Alexandru-Adrian) §i constituirea unui grup infracfonal organizat, fara a dispune, insa, in continuare, cu privire la infracpunile de fals in declarafii §i furt, dar §i cu privire la alte infracpuni de abuz in serviciu (astfel cum au fost sesizate de petent, conform celor anterior menponate, intre care §i cele referitoare la faptele atribuite notarului public Alexandrescu Liuba- Liliana §i executorilor judecatore^ti Lapugeanu Paul §i Nanu Valentin-Cristian)”…

Mai mult, incalcand o alta dispozitie a judecatorului de camera preliminara, care il obliga la audierea petentului MOLDOVEANU NICOLAE cu privire la infrac(iunile sesizate prin pldngerea penala inregistrata la data de 04 decembrie 2017, procurorul a dispus, prin aceea§i ordonanta, ca audierea acestuia, in calitate de persoana vatamata, sa se realizeze, prin delegare, doar sub aspectul plangerilor penale inregistrate la datele de 05 iunie 2014 §i 18 decembrie (in realitate iulie) 2018, imprejurare ce a determinat acela§i rezultat, lamuririle ce s-ar fi impus a fi aduse pe aceasta cale plangerii respective fiind obpnute doar prin precizarile scrise solicitate petentului cu prilejul judecarii prezentei plangeri

Mai mult, incalcand o alta dispozitie a judecatorului de camera preliminara, care il obliga la audierea petentului MOLDOVEANU NICOLAE cu privire la infrac(iunile sesizate prin pldngerea penala inregistrata la data de 04 decembrie 2017, procurorul a dispus, prin aceea§i ordonanta, ca audierea acestuia, in calitate de persoana vatamata, sa se realizeze, prin delegare, doar sub aspectul plangerilor penale inregistrate la datele de 05 iunie 2014 §i 18 decembrie (in realitate iulie) 2018, imprejurare ce a determinat acela§i rezultat, lamuririle ce s-ar fi impus a fi aduse pe aceasta cale plangerii respective fiind obpnute doar prin precizarile scrise solicitate petentului cu prilejul judecarii prezentei plangeri”…

…”Or, dupa cum deja s-a evidentiat, procurorul de caz, incalcand dispozitiile clare ale judecatorului de camera preliminara (pe care era obligat sa le respecte, conform art.335 alin.5 teza a Il-a din Codul de procedura penala), nu a procedat in mod nemijlocit la audierea petentului, pentru lamurirea continutului acelei plangeri (realizata abia cu ocazia judecarii prezentei plangeri, prin precizarile scrise solicitate acestuia de catre actualul judecator de camera preliminara), in sensul identificarii tuturor faptelor sesizate de acesta (ci a delegat efectuarea acelui act unui lucrator de politie din cadrul DGPMB – Sec(ia 3 Polipe, dispunand chiar ca audierea petentului de catre acesta sa se realizeze doar sub aspectul plangerilor penale inregistrate la datele de 05 iunie 2014 §i 18 iulie 2018, nu §i a celei inregistrate la data de 04 decembrie 2017) si, mai mult, nici macar nu a analizat declarapa luata petentului, in calitate de persoana vatamata, la data de 27 ianuarie 2020, de catre acel lucrator de polipe (neexistand vreo referire la declarapa respectiva in cuprinsul ordonantei atacate si, mai mult, acea declarape nefiind nici macar ats§ata in dosarul in care a fost emisa ordonan|a de clasare din data de 09 iunie 2020, fiind identificata, pe parcursul judecarii prezentei plangeri, urmare a adreselor efectuate de catre actualul judecator de camera preliminary, la fel ca si celelalte mijloace de proba administrate urmare a dispozipilor incheierii F/CP din data de 10 iulie 2019, care nici acestea nu au fost atacate la dosarul nr. 197/P/2018 si menponate in ordonan|a atacata)”…

…”In consecinta, fiind desfnnjata, in parte, ordonanja atacata (cu referire la pct.6 al acesteia), se va dispune, in temeiul art.341 alin.6 lit.b din Codul de procedura penala, trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucure§ti, pentru a completa urmarirea penala, prin efectuarea de cercetari cu privire la toate faptele sesizate de petent, astfel cum au fost precizate de acesta §i a dispune solupi pentru infracpunile de abuz in serviciu si fals intelectual, prevazute de art.297 alin.l si art.321 din Codul penal (faptele atribuite executorului judecatoresc Somaldoc Paula-Daniela)”…

…”B. Cu privire la infractunile de lipsire de libertate in mod ilegal, prevazuta de art.205 alin.l din Codul penal (fapta atribuita lui Boboc Valerian-Robertino), fals in declaratii, prevazuta de art.326 din Codul penal (faptele atribuite lui Boboc Valerian-Robertino, Tomescu Alexandru-Adrian §i Tomescu Lavinia),/w/7, prevazuta de art.228 alin.l din Codul penal (faptele atribuite Bancii Transilvania, numitelor Budes Zoia si Baltes Aurelia – angajate ale bancii respective si executorilor judecatoresti Lapugeanu Paul, Nanu Valentin-Cristian) si abuz in serviciu, prevazuta de art.297 alin.l din Codul penal (faptele atribuite executorilor judecatoresti Lapugeanu Paul §i Nanu Valentin-Cristian si notarului public Alexandrescu Liuba-Liliana)”…

…”Astfel cum deja s-a evidential:, prin incheierea definitive F/CP din data de 10 iulie 2019, pronunfata in Dosarul nr.8036/2/2018 al Curpi de Apel Bucure§ti – Sectia I Penala, judecatorul de camera preliminara, desfiinfand, in parte, ordonanfa de clasare din data de 02 octombrie 2018, a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucure§ti, pe de o parte, pentru completarea urmaririi penale cu privire la infracpunile sesizate de petent prin plangerea penala inregistrata la data de 05 iunie 2014, astfel cum a fost completata prin plangerea penala inregistrata la data de 18 iulie 2018, intre care si acelea de lipsire de libertate in mod ilegal si fals in declaratii, iar, pe de alta parte, pentru inceperea urmaririi penale cu privire la infracpunile sesizate de petent prin plangerea penala inregistrata la data de 04 decembrie 2017, intre care §i acelea de furt si abuz in serviciu (in cazul ultimelor infracpuni dispunandu-se ca procurorul sa procedeze in mod nemijlocit la audierea petentului, pentru lamurirea faptelor reclamate, act care nu a fost realizat, conform celor anterior menponate, de§i dispozifiile judecatorului de camera preliminara erau obligatorii pentru organul de urmarire penala, potrivit art.335 alin.5 teza a Il-a din Codul de procedure penala, acea lamurire fund obpnuta abia prin precizarile scrise solicitate petentului cu ocazia judecarii prezentei plangeri).

In concret, petentul a descris urmatoarele fapte:

Cu privire la niciuna dintre infractiunile anterior menponate, nu au fost efectuate cercetari §i nu s-a dispus vreo solupe prin ordonan(a atacata, desi, pentru cea dintai, de lipsire de libertate in mod ilegal, procurorul chiar a dispus, prin ordonanja din data de 09 iunie 2020, extinderea urmaririi penale (dupa ce aceasta a fost redeschisa, ca urmare a incheierii F/CP din data de 10 iulie 2019).

Mai mult, inregistrarea video invocata de petent, a carei administrare a fost dispusa de catre judecatorul de camera preliminara prin aceeasi incheiere, a fost predata abia la data de 16 iunie 2020, dupa emiterea ordonan(ei in prezent atacate (care dateaza din 09 iunie 2020).

In consecinta, fiind desfiintata, in parte, si sub acest aspect, ordonan(a atacata, se va dispune, pe acela§i temei, trimiterea cauzei la ParchetuI de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pentru a dispune cu privire la urmatoarele infracfiuni:

infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, prevazuta de art.205 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronun|ata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Secpa I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018. s-a dispus completarea urmaririi penale, iar, prin ordonan(a procurorului nr.l97/P/2018 din data de 09 iunie 2020, s-a dispus extinderea urmaririi penale (fapta atribuita lui Boboc Valerian-Robertino);

infractiunea de fals in declaralii, prevazuta de art.326 din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronun(ata de judecatorul de camera preliminara al Cuifii de Apel Bucuresti – Sectia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus completarea urmaririi penale (faptele atribuite lui Boboc Valerian-Robertino, Tomescu Alexandru-Adrian si Tomescu Lavinia);

infractiunea de furt, prevazuta de art.228 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronun|ata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus, cu referire la plangerea inregistrata la data de 04 decembrie 2017, inceperea urmaririi penale (faptele atribuite Bancii Transilvania, numitelor Bude§ Zoia si Baltes Aurelia §i executorilor judecatoresti Lapugeanu Paul, Nanu Valentin-Cristian);

infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art.297 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronun|ata de judecatorul de camera preliminara al Cuifii de Apel Bucure§ti – Secjia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus, cu referire la plangerea inregistrata la data de 04 decembrie 2017, inceperea urmaririi penale (faptele atribuite executorilor judecatore§ti Lapugeanu Paul §i Nanu Valentin-Cristian);

infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art.297 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronun(ata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus, cu referire la plangerea inregistrata la data de 04 decembrie 2017, inceperea urmaririi penale (fapta atribuita notarului public Alexandrescu Liuba-Liliana).

Cu privire la infractiunea de fals intelectual, prevazuta de art.321 din Codul penal (fapta atribuita executorului judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin)

Fapta sesizata de petent a constat in aceea ca executorul judecatoresc anterior nominalizat, aflat in exercitarea atribupilor de serviciu, cu prilejul intocmirii unui inscris oficial (adresa nr.62 din data de 09 septembrie 2014, transmisa Politiei Sectorului 1 Bucuresti, Sectia 3 Politie), a atestat, in cuprinsul acelui inscris, o imprejurare necorespunzatoare adevarului, §i anume ca notificarea nr.27/2014 a fost comunicata, in data de 29 aprilie 2014, prin intermediul angajatului sau – agentul procedural Boboc Valerian-Robertino, la adresa din Strada Grigore Cobalcescu nr.23.

Prin ordonanja atacata, potrivit dispozitivului acesteia (pet.5), procurorul a dispus clasarea cauzei, pe temeiul art. 16 alin.l lit.b teza I din Codul de procedura penala (fapta nu este prevazuta de legea penala), retinand, in considerente, pe de o parte, ca mentiunea gresita reprezinta doar o eroare de tehnoredactare a numarului strazii (nr.23, in loc de nr. 13), iar nu o atestare necorespunzatoare realitatii, iar, pe de alta parte, ca inscrisul respectiv nu a fost de natura sa produca consecinte juridice, reprezentand doar un raspuns al executorului judecatoresc la o adresa a organelor de urmarire penala.

Ambele argumente sunt neintemeiate, intrucat, pe de o parte, repnerea unei simple erori de tehnoredactare s-a realjzat fara a fi efectuat vreun act de cercetare cu privire la locapa de com unicare a notificarii, prin afisare, de catre delegatul executorului judecatoresc, in conditiile in care tocmai numarul strazii este aspectul esential (desi judecatorul de camera preliminara ii impusese procurorului, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, sa efectueze cercetari tocmai pentru a stabili daca inscrisul respectiv conpne informapi false cu privire la locul afisarii notificarii), iar, pe de alta parte, existenta infractiunii de fals intelectual nu este conditionata de aptitudinea inscrisului oficial falsificat de a produce consecinfe juridice, aceasta infractiune consumandu-se prin simpla atestare, cu prilejul intocmirii unui astfel de inscris, de catre functionarul public aflat in exercitarea atributilor de serviciu, a unei fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului.

Drept urmare, temeiul solupei de clasare este, raportat la argumentele invocate de procurer, gresit, fund, insa, si nelegal, intrucat, pentru infractiunea in discupe, a intervenit prescriptia raspunderii penale, caz in care dispunerea unei solutii pe acel temei se putea realiza, potrivit art.319 alin.l din Codul de procedura penala, numai daca suspectul sau inculpatul (calitate pe care nicio persoana nu a dobandit-o in prezenta cauza, intreaga urmarire penala fund efectuata doar in rem) solicita continuarea urmaririi penale, dupa comunicarea ordonanjei de clasare pe temeiul prescriptiei.

Astfel, infraetiunea de fals intelectual este o infractiune instantanee, care se consuma cu prilejul intocmirii, de catre funcponarul public aflat in exercitarea atribupilor de serviciu, a inscrisului oficial in cuprinsul caruia este atestata fapta sau imprejurarea necorespunzatoare adevarului, in speta acest moment fundamental cel al datei adresei emise de executorul judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin, respectiv 09 septembrie 2014.

Potrivit art.321 din Codul penal, pedeapsa prevazuta de lege pentru aceasta infractiune este inchisoarea de la 1 an la 5 ani, in raport cu care termenul prescriptiei generale a raspunderii penale este de 5 ani, conform art. 154 alin.l lit.d din Codul penal si a inceput sa curga, potrivit art. 154 alin.2 teza I din Codul penal, la data savarsirii infraepunii (09 septembrie 2014), implinindu-se, prin urmare, conform art. 186 alin.l teza finala din Codul penal, la data de 08 septembrie 2019.

In speta, nu a intervenit intreruperea cursului prescrippei raspunderii penale, potrivit art. 155 alin.l din Codul penal, care sa atraga inceperea curgerii unui nou termen de prescrippe §i incident prescrippei speciale (cu un termen dublu fa(a de cel al prescrippei generale), conform art. 155 alin.2, 4 din Codul penal, intrucat, potrivit Deciziei Curtii Constituponale nr.297/2018 (publicata in Monitorul Oficial nr.518 din data de 25 iulie 2018), efectul intreruptiv de prescriptie se produce numai prin ideplinirea unui act care, conform legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.

Or, in speta, executorul judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin (ca de altfel toate persoanele carora le sunt atribuite faptele sesizate de petent prin plangerile penale formulate) nu a dobandit calitatea de suspect sau de inculpat, intrucat nu s-a dispus in ceea ce il priveste efectuarea in personam a urmaririi penale si, cu atat mai pupn, punerea in miscare a actunii penale (urmarirea penala fiind efectuata doar in rem, cu privire la fapta), astfel ca, in ceea ce il priveste, nu a fost indeplinit niciun act care sa trebuiasca a-i fi comunicat, in vreuna din calitatile procesuale anterior menponate §i care, drept urmare, sa aiba efect de intrerupere a cursului prescriptei raspunderii penale”…

…”Citarea executorului judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin la solutionarea, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, a plangerii formulate de petent impotriva primei solutii de clasare nu reprezinta un astfel de act, intrucat acesta nu avea la acel moment, la fel ca si in prezent, calitatea de suspect sau de inculpat”….

…In consecinta, fiind desfiintata, in parte, si sub acest aspect, ordonanta atacata, se va dispune, in temeiul art.341 alin.6 lit.c din Codul de procedura penala, schimbarea temeiului de drept al solutiei de clasare (pct.5 din ordonanfa atacata) pentru infractiunea de fals intelectual, prevazuta de art.321 din Codul penal (fapta atribuita executorului judecatoresc Plaveti Nicolae-Dorin) din art.16 alin.l lit.b teza I din Codul de procedura penala (fapta nu este prevazuta de legea penala) in art.16 alin.l lit.f din Codul de procedura penala (a intervenit prescrippa raspunderii penale), constatandu-se ca, printr-o astfel de solutiee, nu se creeaza petentului o situape mai grea, aceasta fiindu-i, dimpotriva, favorabila.

…Or, in speta, nici pretinsul autor al infractiunilor in discutie – Boboc Valerian-Robertino nu a dobandit calitatea de suspect sau de inculpat, intrucat nu s-a dispus in ceea ce il privepe efectuarea in personam a urmaririi penale , cu atat mai putin, punerea in miscare a actiunii penale (urmarirea penala fund efectuata doar in rem, cu privire la fapte), astfel ca, in ceea ce il priveste, nu a fost indeplinit niciun act care sa trebuiasca a-i fi comunicat in vreuna din calitaple procesuale anterior menponate si care, drept urmare, sa aiba efect de intrerupere a cursului prescrippei raspunderii penale”…

…”Citarea acestuia la solutionarea, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, a plangerii formulate de petent impotriva primei solupi de clasare (cu prim termen de judecata, stabilit in Dosarul nr.8036/2/2018 al Curpi de Apel Bucuresti – Sectiaa I Penala, la data de 05 decembrie 2018), nu reprezinta un astfel de act, intrucat Boboc Valerian-Robertino nu avea la acel moment, la fel ca si in prezent, calitatea de suspect sau de inculpat.

De asemenea, nu sunt incidente dispozitiile art. 155 alin.5 din Codul penal, care se refera la redeschiderea procesului penal (a carei admitere in principiu face sa curga un nou termen de prescritiee a raspunderii penale), aceasta institutiee, reglementata in art.466 si urm. din Codul de procedura penala, fiind diferita de institutia redeschiderii urmaririi penale in caz de admitere a plangerii impotriva solutiei de clasare, prevazuta in art.332 alin.l lit.c si art.335 alin.5 din Codul de procedura penala.

Pe de alta parte, in speta, nu a intervenit, pana la implinirea termenului prescriptiei generale a raspunderii penale (la data de 28 aprilie 2019), nici o cauza de suspendare a cursului prescriptie, potrivit art. 156 alin.l din Codul penal, intrucat instituirea starii de urgenta si prelungirea acesteia, pe fondul pandemiei de Covid-19, s-au produs ulterior acelui moment, prin Decretele Presedintelui Romaniei nr. 195 din data de 16 martie 2020 §i, respectiv, nr.240 din data de 14 aprilie 2020, numai acele decrete prevazand, de la savasirea pretinselor infracfiuni de purtare abuziva si pana in prezent, suspendarea cursului prescripfiei raspunderii penale (in art.43 alin.8 si, respectiv, art.64 alin.13

Dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pentru a completa urmarirea penala si a dispune cu privire la infracfiunile de abuz in serviciu si fals intelectual, prevazute de art.297 alin.l si art.321 din Codul penal (faptele atribuite executorului judecatoresc Somaldoc Paula-Daniela). Dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pentru a dispune cu privire la:

infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, prevazuta de art.205 alin. 1 din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronunfata de judecatorul de camera preliminary al Curtii de Apel Bucuresti – Secfia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus completarea urmaririi penale, iar, prin ordonanfa procurorului nr.l97/P/2018 din data de 09 iunie 2020, s-a dispus extinderea urmaririi penale (fapta atribuita lui Boboc Valerian-Robertino);

infractiunea de fals in declaratii, prevazuta de art.326 din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronunfata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Secfia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus completarea urmaririi penale (faptele atribuite lui Boboc Valerian-Robertino, Tomescu Alexandru-Adrian si Tomescu Lavinia);

infractiunea de furt, prevazuta de art.228 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronunfata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Secfia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus, cu referire la plangerea inregistrata la data de 04 decembrie 2017, inceperea urmaririi penale (faptele atribuite Bancii Transilvania, numitelor Budes Zoia si Baltes Aurelia si executorilor judecatoresti Lapugeanu Paul, Nanu Valentin-Cristian);

infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art.297 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronunfata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Secfia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus, cu referire la plangerea inregistrata la data de 04 decembrie 2017, inceperea urmaririi penale (faptele atribuite executorilor judecatoresti Lapugeanu Paul si Nanu Valentin-Cristian);

infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art.297 alin.l din Codul penal, pentru care, prin incheierea F/CP din data de 10 iulie 2019, pronunfata de judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I Penala in Dosarul nr.8036/2/2018, s-a dispus, cu referire la plangerea inregistrata la data de 04 decembrie 2017, inceperea urmaririi penale (fapta atribuita notarului public Alexandrescu Liuba-Liliana).

Întrebările care așteaptă răspuns

Duminică 11 iulie 2021, la ora 16.10, am trimis, pe adresa [email protected], următoarele întrebări, la care încă nu am primit răspuns:

Către

Asociația MagiCAMP

În atenţia domnului Vlad Voiculescu

Pentru informarea corectă a opiniei publice, vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:

Cunoașteți situația juridică a imobilului din strada Grigore Cobălcescu nr. 13, București, unde Asociația dumneavoastră are sediul?

Care sunt legăturile dumneavoastră și ale Asociației cu violonistul Alexandru Tomescu, proprietarul spațiului din Cobălcescu 13?

În ce condiții financiare ați încheiat contractul de comodat cu proprietarul imobilului din Cobălcescu 13?

De ce nu ați încheiat un contract de închiriere?

Aveți cunoștință că apartamentul nr. 2 unde ar fi trebuit să locuiască doamna Jeny Iancu, victimă a Holocustului din România, este debranșat de la utilități. în timp ce apartamentul în care aveți dumneavoastră sediul beneficiază de apă, curent și branșamentul la gaze care a fost al doamnei Iancu?

Vă mulţumesc

Roland Cătălin Pena