Luni seară, la un post de televiziune, Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, s-a declarat frustrat de nivelul testării pentru depistarea infecției cu coronavirus. Ministrul susține că datele despre pandemie nu sunt reale deoarece nu ne testăm suficient. Ministrul Voiculescu s-a mai declarat deranjat de faptul că mulți români aleg să se testeze singuri, acasă, și nu anunță autoritățile în cazul în care rezultatul este pozitiv.

„Nivelul testării e ceva ce pe mine mă frustrează încă de când eram în Opoziție și m-am exprimat atunci că nu testăm suficient și că nivelul din cifre nu e cel real, asta pe de o parte din cauza metodologiei, pe de altă parte din cauza numărului mic de teste”, a spus ministrul Sănătății.

Vlad Voiculescu a explicat ce a schimbat de când a preluat mandatul. „Vă spun ce am făcut cred că din a doua zi în care eram la Minister: am schimbat metodologia de testare, în sensul că am introdus testele antigen, testele rapide odată ce am văzut și recomandarea de la Centrul European pentru Controlul Bolilor care spunea că aceste teste au ajuns la un nivel de calitate comparabil cu cel tip PCR. Asta înseamnă că ne putem baza într-o bună măsură, cel puțin în cazul simptomaticilor, și sunt deja peste două milioane de teste achiziționate disponibile, respectiv vor fi în scurt timp disponibile. Unele sunt deja în UPU din spitale și pot fi folosite”.

Vlad Voiculescu, frustrat de nivelul testării pentru depistarea infecției cu coronavirus. Probleme cu raportarea

„O problemă avem cu raportarea. Aici a fost un oarecare decalaj între Ordinul de Ministru pe care l-am dat și implementarea în platforma informatică și reluarea proceselor are trebuie să se modifice la nivelul fiecărui UPU și spital care trebuie să rapoartele și, pe de altă parte, e comportamentul nostru, al românilor.

Mai precis, dacă la început toată lumea se speria de virus și voia să se ducă să se testeze, acum fiecare avem măcar 2 – 3 – 4 prieteni, cunoștințe, care au trecut prin virus și dacă cineva s-a întâmplat să se intersecteze cu aceștia, ceea ce s-ar numi contact, mai degrabă își cumpără de pe net testul și-l face acasă și mai degrabă rămâne acolo. Ceea ce e greșit și nu ne ajută în ceea ce privește raportarea”, a mai declarat Vlad Voiculescu, pentru B1 TV.