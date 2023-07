Viviana Sposub, lăsată acasă de George Burcea. Se anunță probleme în Paradis

Viviana Sposub și George Burcea sunt un cuplu de doi ani. Frumoasa lor poveste de dragoste s-a născut în cadrul emisiunii Ferma Vedetelor, unde amândoi au fost concurenți. Și-au dat seama destul de rapid că există o chimie între ei, dcă se potrivesc, iar de atunci formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz.

George Burcea a traversat o perioadă complicată după divorțul de Andreea Bălan. Din fericire Viviana i-a stat alături. În ultimele luni, cei doi au locuit în America, acolo unde actorul a participat la diverse proiecte, printre care și filmările serialului Wednesday, care îl include în distribuție.

De curând, cei doi au revenit în țară. Cu toate că în acești doi ani au fost de nedespărțit, de această dată lucrurile stau într-un mod diferit. Actorul a plecat într-o scurtă vacanță la țară, la bunici, alături de Ella și Clara, fetițele pe care le are cu fosta sa soție. Viviana a rămas în București, potrivit Cancan.

„O să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile”

În timp ce actorul se bucură de relaxare și petrece timp alături de fetițele sale, acasă la bunici, Viviana Sposub profită de timpul său liber pentru a-l dedica nevoilor sale.

Fosta prezentatoare TV și-a dedicat această perioadă propriilor dorințe. A decis să revină la sală, pentru a face sport, decizia împărtășind-o următorilor săi din mediul online.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine. Și anume: mă întorc la sală! Dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de o jumătate de oră vis-a-vis de sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație. Vine imediat. Am început ușor, dar tare determinată. Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de mult timp. Dar cu toate astea îmi doresc să revin la sală pentru că îmi dă o stare de bine”, a scris Viviana Sposub pe contul de Instagram.