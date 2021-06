George Burcea îi este alături Vivianei

Viviana Sposub este într-o relație cu actorul George Burcea, pe care l-a cunoscut în urma participării sale la show-ul „Ferma”. Iubitul prezentatoarei a transmis că îi este alături chiar și dacă face decizii mai puțin bune.

„Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare, mai ales privind de cum a venit ea în Fermă, cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade. Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea. Pentru că este foarte important ca partenerului să-i oferi încredere indiferent dacă face un lucru bun sau mai puțin bun”, spunea George Burcea, conform bzi.ro.