Sindicaliștii din Poliție se plâng pentru că sunt supuși riscului atunci când sunt trimiși la persoane ce prezintă riscul de infectare cu coronavirus. Acuzați pentru această situație sunt șefii Inspectoratului General al Poliției Române.

„Conducerea IGPR, într-un heirupism de partid, îi expune intenţionat pe poliţişti riscului de a se infecta cu noul coronavirus. În ciuda prevederilor Deciziei CCR 458 din 25.06.2020 prin care Ordinul MS 414 din 11.03.2020 privind instituirea masurii de carantina pentru situatia de urgenta de sanatate publică internaţională determinata de infectia cu COVID-19 şi stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarea efectelor epidemiei, in baza caruia s-au instituit /dispus masuri de carantina/izolare este suspendat de drept, fara niciun temei legal politistii sunt trimisi sa intre in contact direct cu persoanele aflate in autoizolare la domicilii”, spun cei de la sindicatul Europo pe pagina de Facebook.

„Acestora li s-au înmânat niste procese verbale care trebuie semnate si de catre persoanele suspecte de a fi infectate cu noul coronavirus. Aşa înţelege conducerea Poliţiei Române să îi protejeze pe poliţiştii din linia întâi, expunând-i intenţionat riscului de a fi infectaţi!”, se mai precizează în comunicat.

Conducerea IGPR a oferit o replică după aceste acuzații:

„Polițiștii acționează, încă din luna martie a.c., pentru limitarea răspândirii Covid-19, sens în care, la nivel național, conducerea Poliției Române a dispus măsuri pentru protejarea colegilor noștri, astfel că aceștia sunt instruiți permanent să poarte echipamentul de protecție ( mască și mănuși) și să se dezinfecteze după orice interacțiune cu o altă persoană”, începe comunicatul.





„Această măsură este luată atât pentru siguranța polițiștilor și a familiilor lor, cât și pentru siguranța cetățenilor.

– Una dintre atribuțiile care a revenit și Poliției Române, pe perioada pandemiei, a fost aceea de a verifica persoanele aflate în izolare la domiciliu și în carantină.

În acest sens, de fiecare dată când polițiștii au fost la adresele avute în evidență, aceștia au fost instruiți să păstreze distanța socială și să interacționeze cu persoana verificată de la distanță.

– Întrucât au apărut noi modificări legislative, care vizează domeniul nostru de competență, conform atribuțiilor, polițiștii sunt obligați să informeze cetățenii cu privire la aceste modificări ( în acest caz, deciziile Curții Constitutionale) și, totodată, să le reamintească cum pot preveni încălcarea legislației în vigoare”, mai spun șefii de la IGPS.

„- Astfel, polițiștii care au în evidență cetățeni aflați în carantină sau izolare, au fost instruiți să meargă la adresele acestora, echipați corespunzător, să le înmâneze un proces-verbal, prin care li se aduc la cunoștință cele mai sus menționate, care să fie introdus într-o folie de plastic, respectând distanța socială și să se dezinfecteze după această vizită.

– Până la acest moment, la nivelul conducerii Poliției Române, nu s-a primit niciun raport prin care profesioniștii instituției noastre să refuze să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu.

Rolul Poliției Române este acela de a fi alături de cetățeni și de a se asigura că aceștia sunt în siguranță.”

De asemenea, se acuză o interpretare eronată a datelor. „Vă reamintim că și noi, polițiștii, trăim în aceeași comunitate și siguranța cetățeanului este și siguranța noastră și a familiilor noastre.

Referitor la postarea apărută în spațiul public, precizăm faptul că respectivul reprezentant al sindicatului a dat încă o dovadă că nu urmărește beneficiul polițiștilor, ci doar să-și facă imagine în spațiul public.

Această constatare se bazează pe faptul că acesta nu a încercat să afle informațiile exacte transmise de instituție, ci a preferat să dea o interpretare eronată.

Mulțumim celorlalte sindicate care înțeleg că dialogul instituțional este în beneficiul polițiștilor”, se mai specifică în comunicat.