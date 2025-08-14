EVZ Special Visul Alinei Ion: un nou spital lângă Sfântul Sava cel Sfințit care să ofere de la diagnostic la vindecare, fără drumuri între unități







Invitata podcastului „Capital de sănătate”, realizat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, este Alina Ion, fondatoarea Spitalului de Recuperare „Sfântul Sava cel Sfințit”. În dialog, ea împărtășește dorința de a construi, cândva, un al doilea spital, chiar lângă unitatea pe care o conduce, astfel încât pacienții să poată primi, „de la diagnostic la vindecare”, tot ce au nevoie sub același acoperiș.

La șapte ani de la deschiderea Spitalului de Recuperare „Sfântul Sava Cel Sfințit”, singurul din România care primește pacienți pe targă și îi trimite acasă pe picioare, Alina Ion visează la un spital multidisciplinar, construit în curtea actualei unități.

„Am 15.000 de metri pătrați de teren. Acolo aș vrea să ridic un spital mai mare, cu secții de cardiologie, diabet și medicină internă. Pacienții care vin la noi au nevoie de mai mult decât recuperare și paliație, au nevoie de diagnostic și tratament complet înainte de a începe terapia”, explică Alina Ion.

Deși nu există încă un plan concret de finanțare, fondatoarea spune că, dacă va fi să se întâmple, îl va construi după același model ca primul: din fonduri proprii și credite. „Minunile vin doar atunci când muncești pentru ele”, adaugă ea.

Pentru Alina Ion, un nou spital ar însemna mai mult decât o clădire: „Aș vrea un loc unde pacientul să găsească tot ce are nevoie – investigații, tratament, recuperare și sprijin psihologic – fără să fie plimbat dintr-o parte în alta. Când ajunge la noi, trebuie să simtă că a intrat într-o echipă care îl va duce până la capăt.”

Intenția apare într-un moment în care actualul spital este la capacitate maximă. „Colaborăm zilnic cu spitale publice din toată țara, preluând cazuri grave imediat după externare. Mulți pacienți nu ar avea unde să meargă dacă noi nu am exista”, subliniază ea.

Până când visul va prinde contur, Alina Ion rămâne dedicată misiunii de la „Sfântul Sava”, cu aceeași responsabilitate ca în prima zi.