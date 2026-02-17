Viscol și troiene în toată Republica Moldova. Ninsori neîntrerupte timp de 18 ore și straturi de zăpadă de până la 35 cm

Ninsori abundente, viscol și ghețuș sunt așteptate în Republica Moldova, în special în sudul țării, unde se menține Cod portocaliu de vreme severă. Centrul se află sub Cod galben, iar în nord riscul este mai redus. Meteorologii prognozează cantități importante de precipitații, intensificări ale vântului și condiții dificile de circulație, cu posibilă formare a troienelor și a ghețușului. Avertizarea este valabilă pe 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00.

Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, nivelul de pericol a fost revizuit după actualizarea datelor meteorologice. Inițial, nordul țării se afla sub Cod galben, iar centrul și sudul – sub Cod portocaliu. În urma recalibrării, Codul portocaliu rămâne valabil pentru sud, centrul este sub Cod galben, iar nordul revine la Cod verde.

Șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul instituției, Ghenadie Roșca, a explicat că ajustarea a fost făcută în funcție de noile estimări privind cantitățile de precipitații și intensitatea vântului.

„Am actualizat informația privind fenomenul prognozat. Codul galben și portocaliu sunt ușor diminuate ca intensitate față de estimările inițiale, însă în sud pericolul rămâne destul de mare, motiv pentru care Codul portocaliu se menține. În centru avem Cod galben, iar în nord cantitățile de ninsori vor fi sub pragul de pericol”, a declarat Ghenadie Roșca pentru Teleradio-Moldova.

În sudul țării sunt prognozate cantități de precipitații de până la 35 de litri pe metru pătrat. Acestea pot genera un strat consistent de zăpadă, estimat la circa 25 de centimetri, însă pe alocuri acesta ar putea fi și mai mare, în special în zonele unde vântul va viscoli zăpada și va forma troiene.

„Ne așteptăm la intensificări ale vântului care pot favoriza acumularea zăpezii în troiene. Stratul poate ajunge la 25 de centimetri, dar în anumite regiuni ar putea depăși această valoare”, a precizat meteorologul.

Vântul nord-vestic va sufla în rafale de până la 15–18 m/s, iar în zonele afectate este prognozat și ghețuș, cu depuneri de lapoviță pe firele electrice și pe crengile copacilor.

Deși avertizarea de pericol maxim este valabilă pentru 18 februarie, meteorologii anunță că precipitațiile vor continua, în diferite forme, până pe 21 februarie. Ulterior, vremea rece se va menține, cu temperaturi predominant negative.

Potrivit estimărilor, temperaturile diurne pozitive ar putea reveni abia în jurul datelor de 23–24 februarie, când maximele ar putea atinge valori între 0 și +5 grade Celsius. Până atunci, pe timpul nopții se vor înregistra minime cuprinse între -10 și -5 grade.

Distribuitorul de energie electrică din centrul și sudul țării, Premier Energy, a îndemnat populația să respecte regulile de securitate electrică: să nu atingă cabluri căzute la pământ, să evite intervențiile improvizate în instalațiile electrice și să anunțe orice incident la numărul 022 43 11 11.

La Chișinău, primarul general Ion Ceban a convocat o ședință operativă cu responsabilii serviciilor municipale pentru coordonarea intervențiilor. Primăria a anunțat că utilajele de deszăpezire sunt pregătite, iar în caz de necesitate va fi solicitat sprijinul poliției pentru fluidizarea sau redirecționarea traficului.

Autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și evitarea deplasărilor neesențiale, în special în sudul țării, unde riscul de troiene și drumuri alunecoase rămâne ridicat.