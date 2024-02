Virgil Ianțu a intrat în industria HORECA. Cât a investit în restaurantul de lux

Virgil Ianțu și-a îndeplinit o dorință la care visa încă de acum câțiva ani. Acesta a reușit să deschidă un restaurant de lux în București. Dedicat afacerii lui, prezentatorul este cel care servește clienții, în rând cu angajații. Pentru amenajarea locației, vedeta a pus la bătaie o sumă impresionantă.

Virgil Ianțu, investiția care ar urma să îi dubleze veniturile

Prezentatorul a mărturisit că intenționa de mult să intre în industria Horeca. Înainte de marea deschidere a locației de lux, acesta își anunța fanii din mediul online că va face acest pas. Virgil Ianțu a postat pe Facebook un mesaj legat de această investiție importantă.

În cadrul acesteia, vedeta a precizat că dorința de a deschide o asemenea locație nu este doar a sa, ci și a prietenilor apropiați.

„ Este visul meu și al prietenilor mei apropiați de an avea un loc în care să ne relaxăm, să râdem și să ascultăm muzică care ne place. În plus, Sciccheria Rosetti poate deveni casa ta și a prietenilor tăi. În plus, vom avea muzică live și o atmosferă caldă și relaxată. Este posibil să vă placă. Vă așteptăm cu drag începând cu 27 ianuarie!” Restaurantul a primit clienți exclusivi la deschidere”, arată postarea prezentatorului.

Prețurile pentru o astfel de experiență culinară

La inaugurarea restaurantului deschis în Capitală au fost prezente și vedete precum Andreea Esca, Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan și Ciprian Marica. De asemenea, prezentatorul i-a avut alături pe cei dragi.

Vedeta a decis să nu pornească de la un meniu sofisticat, însoțit de prețuri piperate. Pentru o porție de paste carbonara, clienții plătesc 55 de lei, în timp o porție de paste cu usturoi, ulei de măsline și creveți costă 60 de lei. De asemenea, o supă de roșii cu busuioc și cartofi costă 37 de lei. Nici preparatele din carne nu au prețuri foarte mari. Cei care imtrec pragul locației plătesc 65 de lei pentru un antricot de vită cu o garnitură la alegere, iar o porție de coaste de porc cu cartofi prăjiți costă puțin peste 70 de lei. Pizza Casei costă 82 de lei.

Virgil Ianțu a ales o parteneră de afaceri cu experiență

Pentru că a intrat într-un domeniu nou, Virgil Ianțu a apelat la specialiști. Acesta a ales-o drept parteneră de afaceri pe Claudia Militello, nume de referință în Horeca. Aceasta deține o altă locație în Voluntari.

„În acest caz, am depășit 500.000 de euro, iar în celălalt, 700.000! „Aici am depășit 500.000 de euro, acolo am depășit 700.000! Cam pe aici suntem poziționați. Dar acolo este un spațiu mult mai generos! Acolo avem două parcări, spre deosebire de centru, unde, din păcate, nu reușim oricât ne-am dori. Mai avem acolo un loc de joacă pentru copii, supravegheat de personal, care face activități cu ei. Aici spațiul nu ne-am permis. Ne-am desfășurat într-un spațiu mai mic de data aceasta, dar am încercat să îl facem cât mai dinamic, astfel încât să se preteze pentru clientela din centrul Bucureștiului.”, a spus Claudia Militello, partenera de afaceri a prezentatorului.

Cu toate că a intrat în acest domeniu nou, vedeta nu se retrage din televiziune.