Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00

Astăzi, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube „Hai România”, jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea vă invită la o ediție specială a podcastului Contrapunct, care promite să dinamiteze scena politică actuală. Invitatul zilei este o figură care a ales discreția în ultima perioadă, dar care revine acum cu o serie de dezvăluiri și analize dure: fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă.

Într-un moment în care România traversează o criză de identitate pe plan extern și o instabilitate economică fără precedent, Viorica Dăncilă vine să pună oglinda în fața actualilor decidenți.

Discuția se anunță a fi una fără menajamente, axată pe tema critică a politicii externe a României, un domeniu în care, potrivit fostului premier, s-au comis erori ireparabile.

De la relația tensionată cu partenerii strategici, până la incapacitatea de a negocia poziții ferme la Bruxelles, Dăncilă va analiza „cu cifrele pe masă” modul în care Bucureștiul și-a pierdut relevanța diplomatică.

Dar bomba emisiunii o reprezintă analiza situației interne. Sub titlul „Decizii catastrofale în economie și politică”, Dan Andronic și Mirel Curea vor diseca, alături de invitată, măsurile care au dus la explozia prețurilor, îndatorarea excesivă a țării și blocajele din marile proiecte de infrastructură.

Viorica Dăncilă, care a gestionat Guvernul într-o perioadă complicată, va face o comparație directă între măsurile luate în mandatul său și haosul administrativ din prezent.

Ce urmează pentru România? Aceasta este întrebarea cheie la care cei trei vor încerca să răspundă. Suntem în fața unui colaps economic sau mai există soluții de redresare? Mirel Curea, cu stilul său inconfundabil, va sonda culisele jocurilor de putere, încercând să afle de la fostul premier cât din ceea ce vedem la televizor este realitate și cât este regie a „Sistemului”.

Nu ratați o discuție despre trădări politice, interese oculte și viitorul sumbru al unei țări conduse prin improvizație. Emisiunea începe la fix, ora 12:00, exclusiv pe canalul de YouTube „Hai România”.