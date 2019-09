Cozmin Gușă, patron al postului de televiziune Realitatea, a confirmat interesul venit din partea PSD, dar și a altor partide: „Da, confirm că am primit oferte. Am tot primit în ultimii doi ani. Cele mai multe, începând cu primăvara asta. Mi se pare și normal, că e an electoral. Am primit și de la PSD, și de la Pro România, și de la PNL. Într-adevăr, cele mai multe au fost de la PSD, e și partid mare, e și partidul unde am fost secretar general între 2001 și 2003″.

Totodată, Gușă, care i-a consiliat și pe Traian Băsescu, respectiv Mircea Geoană, a anunțat că nu a luat o decizie: „Dar, rămâne așa cum am spus public: dacă și când o să mă decid, voi anunța atunci când va veni vremea. Deocamdată sunt implicat în proiecte editoriale, de management, de consultanță. Acesta este și motivul pentru care i-am refuzat pe cei care m-au ofertat. Și sigur că propunerile au fost de la cele mai înalte niveluri, de la lideri naționali până la lideri locali, primari și așa mai departe”, a declarat Cozmin Gușă, potrivit G4Media.

Cozmin Gușă ar fi fost dat afară din PSD de către Adrian Năstase. Liderul PSD de la acea vreme nu ar fi tolerat apropierea consultantului politic cu Rusia.

