Viorel Lis, de urgență, la spital! Fostul primar a fost operat. Are mari probleme de sănătate

Viorel Lis (77 de ani), fost primar general al Bucureștiului, are, din nou, mari probleme de sănătate. El a fost operat de urgență, după ce a suferit un preinfarct. Medicii i-au montat lui Lis un stent.

Viorel Lis a fost operat de urgență după ce a suferit un preinfarct

Duminică dimineața a făcut preinfarct fostul edil. A fost luat de urgență de o ambulanță și a ajuns la spitalul Floreasca, unde a fost băgat imediat în operaţie. Intervenţia a avut loc pentru ca doctorii să-i monteze un stent. Anunțul a fost făcut de Oana Lis, soția fostului primar, pe contul de Facebook. Aceasta a precizat că Viorel Lis se află la Terapie Intensivă. Oana i-a fost alături și a așteptat că jumătatea sa să iasă din operație.

„Ştiți cum e la noi, de la bal la spital…Deci, azi, pe fondul diabetului, această boală perversă care te mănâncă pe interior…si a altor chestii…Vio a facut un preinfarct. I s-a pus un stent si acum e la terapie intensivă. Multumesc super-medicilor de la Spitalul Floreasca ca l-au stabilizat si operat foarte repede și sper din tot sufletul sa evolueze bine situația lui in continuare. Imi pare rău că nu pot fi acum alături de el fizic dar el cred ca știe cât de mult îl iubesc și că îl aștept acasica”,a transmis Oana Lis pe rețeaua de socializare.

Multe probleme de sănătate pentru fostul primar general al Bucureștiului

În ultima perioadă, Viorel Lis a fost măcinat de mai multe probleme de sănătate. Mai întâi el s-a îmbolnăvit de coronavirus. Apoi, a suferit o arsură destul de gravă la picioare după ce a vrut să se încălzească cu un radiator.

Este pentru a doua oară ultima lună când Viorel Lis ajunge la spital. În februarie, a avut din nou nevoie de ajutorul medicilor din cauza unor arsuri grave. Lis vrut să se încălzească la un radiator și adormit cu picioarele pe el.

„Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, spunea fostul primar general al Capitalei.