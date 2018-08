VIOREL LIS a suferit un ATAC VASCULAR. Bolnav de CANCER, EPILEPTIC și cu EPISOADE DE AMNEZIE.

Viața celebrului fost edil al Bucureștiului, Viorel Lis, e mereu surprinzătoare. După ce Viorel Lis părea, după spusele Oanei, că-și trăiește ultimele clipe de viață, acum cei doi s-au revigorat și au apărut în fașa publicului, cu declarații uluitoare.





„Am avut probleme mari, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să îmi trăiesc viața. Am avut o operație, dacă nu o făceam, muream de cancer. A doua oară am avut un atac vascular, cu niște crize de epilepsie, nici nu mai știam cum mă cheamă. Am momente când nu îmi aduc aminte de unele chestii. A apărut pe Internet un cont pe Facebook cu numele meu și vreau să spun că nu este al meu. Oana a luat forța de la mâncare”, a spus Viorel Lis.

Fostul primar, aflat acum la 74 de ani, a suferit un accident vascular cerebral în aprilie, după ce, în noiembrie anul trecut s-a operat de colecist, intervenția chirurgicală fiind extrem de delicată.

