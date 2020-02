Violeta Alexandru se consideră un om simplu, care este în stare să folosească un lift fără a avea nevoie de asistență.

„Nu am simțit nevoia ca cineva să apese pe buton sau să țină ușa deschisă când ajunge ministrul sau vrea să plece”, declară ministrul Muncii. „Eu sunt un om normal și așa am considerat că este bine. Sunt un om simplu, nu e nevoie de liftieră. Sunt un om care știe să-și respecte angajații, să facă echipă cu cei care vin să lucreze pentru eficiență în sistemul public”, a completat Violeta Alexandrum citată de RTV.

În plus, politicianul liberal a explicat că ea nu a concediat un om, ci a renunțat la un contract cu firma care asigura mentenanța liftului de la minister: „Nu am simțit nevoia ca acest contract să continue, el expirase, nu am simțit nevoia să-l prelungesc. Pentru mine și angajații din minister nu e necesar ca cineva să fie angajat pentru a apăsa pe buton la lift”.

Violeta Alexandru aduce în discuție faptul că liftul era folosit și după ce doamna Paula își termina programul: „Am verificat la ISCIR, e o instituție în măsură să comunice în ce măsură liftul are nevoie de însoțitor sau nu. Doamna avea un program limitat, nu era pe toată durata zilei, ca atare, liftul oricum era folosit și fără liftieră, pentru că activitatea continua și după”.

Altfel, ministrul Muncii mai spune că regretă situația creată, însă reamintește că liftiera concediată „nu este angajat al Ministerului Muncii, sunt convinsă că va lua decizia cea mai potrivită compania la care este angajată”.

Te-ar putea interesa și: