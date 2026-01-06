Violențele bandelor arabe din Israel au mai făcut trei victime. Numărul total de morți a ajuns la șapte în 2026

Trei persoane au fost împușcate mortal în doar câteva ore, în urma violențelor bandelor arabe, anunță The Times of Israel, care arată că bilanțul acestor atacuri a ajuns la șapte victime de la începutul anului 2026.

Luni, în comunitatea arabă israeliană, trei persoane au fost împușcate în câteva ore de atacuri armate, ceea ce președintele Isaac Herzog a deplâns ca fiind un „flagel național”.

La doar cinci zile de la începutul noului an, omuciderile au adus numărul morților cauzate de infracțiuni violente în societatea arabă la șapte, continuând un val de crime care a dus la încheierea anului 2025 cu un număr record de 252 de morți.

Violențele au început în primele ore ale serii, când un tată și un fiu au fost împușcați mortal în Nazaret, într-un atac armat în care se pare că victima a fost vizată din greșeală de un grup de mafioți.

Cele două victime au fost identificate de presa ebraică drept Adham Nasser, în vârstă de 38 de ani, și fiul său, Nadim, în vârstă de 15 ani, locuitori ai orașului arab Tur'an, din nordul țării.

Poliția israeliană a declarat că atacul a fost legat de lumea interlopă, excluzând terorismul. Forțele de ordine au declarat că investighează motivul împușcăturilor.

Paramedicii au găsit victimele inconștiente și fără semne vitale, ambele suferind de mai multe răni provocate de gloanțe.

Tânărul a fost declarat decedat la fața locului de paramedici, în timp ce tatăl său a fost transportat de urgență la Spitalul Italian din oraș, dar a cedat rănilor pe drum.

Conform rapoartelor, cei doi instalau camere de supraveghere la o casă din Nazaret, cel mai mare oraș arab din Israel. Casa aparținea unei figuri criminale cunoscute, a relatat Canalul 13, fără a cita surse.

În timp ce ieșeau afară, au fost trase o salvă de focuri de armă asupra lor. Ținta era aparent rezidentul casei, nu familia Nasser, conform relatărilor.

La doar patru ore mai târziu, un bărbat a fost împușcat mortal în orașul arab Kafr Qara, au declarat poliția și paramedicii. Victima a fost identificată drept frizerul Mahmoud Ghawi, în vârstă de 30 de ani. Poliția a declarat că împușcăturile au fost aparent legate de crima organizată.

Paramedicii au declarat moartea lui Ghawi exact în momentul în care Herzog a emis o declarație rară despre valul de criminalitate violentă din societatea arabă, spunând că acesta s-a transformat într-un „flagel național”. În declarația sa, Herzog a transmis condoleanțe pentru apropiații lui Adham și Nadim Nasser, care au fost uciși anterior.

El a mai menționat că, în doar cinci zile de la începutul anului 2026, șase cetățeni arabi au căzut victime ale unor infracțiuni violente, numind-o o „statistică îngrozitoare”. Omorul din Kafr Qara a dus acest număr la șapte.

Organizația de supraveghere anti-violență Abraham Initiatives l-a acuzat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu că nu face suficient pentru a opri crimele. „Criminalitatea în comunitatea arabă atinge recorduri negative”, a declarat grupul într-un comunicat. „Cetățenii israelieni sunt uciși pe străzi. Sub acest guvern, sângele cetățenilor este ieftin”, a mai acuzat ONG-ul.

Într-o centralizare de săptămâna trecută, Abraham Initiatives a anunțat că, dintre cele 252 de victime din 2025, marea majoritate (88%) au fost ucise în atacuri armate, reflectând lupta autorităților de a combate o creștere majoră a traficului de arme prin granițele Israelului.

Deși adesea victimele au fost implicate ele însele în activități criminale, mulți dintre cei uciși și răniți au fost martori nevinovați.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, nu a emis nicio declarație despre cele trei omucideri, deși într-o postare pe contul său X, publicată după crime, a criticat un parlamentar arab pe fondul unei dispute legate de un recent raid mortal al poliției într-un sat beduin din sudul țării.

Poliția a negat vehement că ar fi neglijat comunitatea arabă din Israel și a respins criticile privind modul în care gestionează criminalitatea în zonele arabe, recunoscând flagelul, dar insistând că ofițerii fac tot posibilul pentru a combate violența.

Poliția spune că intimidarea locuitorilor de către infractori le-a împiedicat eforturile de combatere a violenței în zonele arabe. Într-adevăr, sindicatele lumii interlope au devenit atât de insidioase încât mulți se tem că dacă se vor adresa poliției, vor deveni ținte ale organizațiilor criminale care au ajuns să le domine cartierele.