13 noiembrie

Vineri, 13. ”It ain’t over until the fat lady sings!” HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

În calendar este Sf. Ierarh Ioan Hrisostomul, Gura lui Dumnezeu, Gură de Aur, iar în „Kalendar” Mărtinul cel Mare, Ziua Lupului, Gădinetele.

Se zice şi marele Bogdan Petriceicu Hasdeu aminteşte de această istorie veche, populară, ei bine se spune că episcopi şi sfinţi părinţi s-au adunat la un mare consiliu ca să mai pună păcate pe capul oamenilor, să mai născocească ceva ca să ţină prostimea sub ascultare şi să le ia banii.

Şi, nici mai mult, nici mai puţin, i-a tăiat capul pe vlădici să facă dogmă şi canon că „tăt ce gândeşte omul să hie păcat mare”! Apăi toţi episcopii erau bucuroşi nevoie mare şi îşi frecau mîinile grăsuţe, mai puţin Sf. Ioan. Care a zis sus şi tare că: „este un lucru prostesc şi neplăcut Domnului!”

Ca să demonstreze acest lucru după logica veche, a grecului Aristotel, a poruncit să se facă o masă îmbelşugată.