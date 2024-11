Actualitate Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu, dezvăluiri din culise. De când este vedeta singură







Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu au explicat care a fost cu adevărat motivul pentru care nu au reușit să rămână împreună. Cei doi au avut o relație pentru scurt timp, dar care s-a finalizat cum a început.

Natalia Mateuț și Cazacu, o relație de conjunctură

Cei doi au fost invitați la podcastul lui Jorge unde au făcut dezvăluiri legat de inclusiv de perioada în care au fost împreună. Relația intre cei doi nu a mers pentru că numai ce se despărțiseră de alte persoane. Drept urmare s-au folosit reciproc pentru a plânge unul pe umărul celuilalt, dar nu s-au luat în serios.

Cu toate acestea, amândoi au trecut cu bine peste această experiență și pot să vorbească foarte relaxat despre ea. Mai ales că niciunul dintre ei nu a suferit în urma acestei combinații care s-a dovedit a fi un eșec. Dar cei doi sunt acum prieteni buni, ceea ce probabil nu s-ar fi întâmplat dacă nu erau atât de apropiați. Pe de altă parte, prezentatoarea TV a explicat că acum este singură și nici nu îi trebuie vreo relație.

Vedeta e singură de mai bine de un an

”Sunt singură de un an și jumătate. Oricum știi că eu mă afișez destul de greu cu cineva cu un bărbat. Sunt foarte bine singură, am de toate, sunt ok, am tot ce vreau. Nu îmi trebuie relație. Am fost mereu părăsită. Trag de relație ca de un elastic, chiar dacă știu cp s-a terminat. Pentru că nu am curajul să spun eu punct”, a explicat Natalia Mateuț.

Cât îl privește pe Cazacu, acesta a povestit că acum este foarte bine, că este într-o relație și că s-a liniștit. Cert este că după ce a fost cu Ramona Olaru, Cazacu a fost destul de debusolat. Mai ales că prezentatoarea TV a fost singura pe care a cerut-o de nevastă, cu inel cu tot. Însă ceva nu s-a legat, Ramona l-a acuzat că a înșelat-o, el s-a jurat că nu, însă relația s-a rupt în cele mai urâte condiții.